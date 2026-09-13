Oyuncu Çağla Boz, ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik gerçekleştirdiği uyuşturucu soruşturması doğrultusunda yeni bir operasyon düzenlendi. Bu kapsamda oyuncu Çağla Boz’un da aralarında olduğu 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon çerçevesinde ekipler Çağla Boz’un evinde arama yaparken aramada hassas terazi ele geçirildiği ifade edildi.

ÇAĞLA BOZ KİMDİR?

Çağla Boz, 1999’da İstanbul’da doğdu. Eğitim ve yaşamını da İstanbul’da devam etmesinin ardından kariyerine modellik yaparak başladı. 5 Eylül 2019 yılında New York Fashion Week’te podyuma çıkan Çağla Boz; Sınır, Limit, Tozluyaka, Nehir, Kendi Düşen Ağlamaz ve Aynasız Haluk dizi ve filmlerinde rol aldı.