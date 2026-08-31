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Altın verdiklerini geri aldı: Bir haftalık kazanç yok oldu

Amerikan Merkez Bankası Başkanı Kevin Warsh'ın faiz mesajlarından sonra altında sert düşüş yaşanırken, yeni haftada da düşüş devam etti. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde yüzde 3'ten fazla değer kaybeden ons altın, yeni haftanın ilk saatlerinde değer kaybına devam ederek haftalık kazancını tamamen sildi.

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Eklenme 31.08.2026 - 09:46

Altında değer kaybı yeni haftanın ilk işlem gününde de devam etti. Amerikan Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh’ın enflasyona yönelik şahin açıklamalarından sonra faiz artışı öngörüleri güçlenirken, ons altın pazartesi sabah saatlerinde 4 bin 420 doların altına düştü.

ALTINDAKİ SATIŞLAR HIZLANDI

Başkan Warsh’ın enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürmek amacıyla daha fazla adım atılması gerektiği yönündeki açıklamalar altındaki satışların hızlanmasına sebep oldu. Bu nedenle dolar güçlenirken, altın daha pahalı hale gelerek satış baskısı arttı.

PETROL FİYATLARI ARTINCA ALTIN DÜŞTÜ

Öte yandan, petrol fiyatlarındaki yükseliş de altın fiyatlarındaki baskının artmasına sebep oldu.

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ABD ile İran arasındaki çatışmaların şiddetleneceğine yönelik tedirginlikler petrol fiyatlarını artırırken, altın fiyatları ise düşmeye devam etti. 

AĞUSTOSTA YÜZDE 10 DEĞER KAZANDI

Bu kapsamda altın ağustos ayında yaklaşık yüzde 10 oranında değer kazansa da, sonraki işlem gününde ise sert düşüş yaşadı.

OCAK AYINDAN BERİ EN GÜÇLÜ AYLIK PERFORMANS

Yine de Ocak 2026’dan beri altın en güçlü aylık performansını göstermeye hazırlanıyor.

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