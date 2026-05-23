Çaya Yüzde 15 Zam Geldi!

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü ÇAYKUR, kuru çay fiyatlarına zam yaptığını duyurdu. 8 Nisan tarihinde kuru çay fiyatlarına yüzde 10 oranında zam yapan ÇAYKUR, 22 Mayıs itibarıyla geçerli olmak üzere yüzde 15 oranında ek zam daha uygulandığını açıkladı.

Söz konusu zam kararı marketlere iletilirken, yeni fiyatların etiketlere yansımaya başladığı öğrenildi. Bloomberg’in haberine göre, kuru çay fiyatlarına yüzde 15 zam yapan ÇAYKUR, yeni fiyat tarifelerini toptancı bayilere ve distribütörlere göndermeye başladı. Distribütörlerin de yeni fiyat listelerini marketlere ilettiği belirtildi.

YAŞ ÇAY ALIM FİYATI ZAMLANDI

Yapılan zammın tüm kuru çay ürünlerinde geçerli olacağı öğrenilirken, yüzde 15 oranındaki artışın çay fiyatlarını daha da yükselteceği ifade edildi. Bu nedenle Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların çay satın alırken daha fazla zorlanacağı belirtiliyor.

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı, 12 Mayıs tarihinde yaş çay alım fiyatlarını kamuoyuyla paylaşmış ve 2026 yılı kapsamında yaş çay alım fiyatlarının 2025 yılına göre yüzde 37,6 oranında artırıldığını açıklamıştı. Ayrıca yaş çay alım fiyatı kilogram başına 35 lira olarak belirlenmişti.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Sektör temsilcileri ise yaş çay alım fiyatlarının artmasının ardından kuru çay fiyatlarına da zam geleceğini ifade ederken, ilk zam hamlesi ÇAYKUR’dan geldi. Bu kapsamda ÇAYKUR’un kuru çay fiyatlarına yüzde 15 oranında zam yapmasının ardından diğer çay firmalarının da ürünlerine zam yapması bekleniyor.

Kurban Bayramı öncesinde gelen zam kararı vatandaşların tepkisine neden olurken, bazı vatandaşlar yetkililere seslenerek bayram öncesi yapılan zammın haksız bir karar olduğunu ve geri çekilmesi gerektiğini ifade etti. Öte yandan yetkililerin zam kararını geri çekip çekmeyeceği ise merak konusu oldu.