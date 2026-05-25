Angola’da Kaçak Altın Madeni Çöktü: 28 Kişi Hayatını Kaybetti

Angola’nın kuzeyindeki Bengo eyaletinde bulunan ruhsatsız bir altın madeninde meydana gelen toprak kayması büyük bir faciaya yol açtı. Yetkililer, göçük nedeniyle en az 28 kişinin hayatını kaybettiğini, iki kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı.

Olayın, başkent Luanda’nın kuzeydoğusunda yer alan Nambuangongo bölgesinde yaşandığı bildirildi. Kaçak olarak işletilen maden sahasında meydana gelen çökme sırasında çok sayıda işçinin bölgede bulunduğu belirtildi.

Angola polisi adına açıklama yapan Gaspar Luis Inacio, yaşamını yitirenler arasında aynı aileden 13 kişinin bulunduğunu ifade etti. Yetkililer, göçük altında kalmış olabilecek kişilere ulaşmak amacıyla arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Bengo Merkez Hastanesi Sağlık Sorumlusu Francisco Rodrigues ise olayda yaralanan en az üç kişinin tedavi altına alındığını açıkladı. Rodrigues, hastaların bilincinin açık olduğunu ve sağlık durumlarının stabil seyrettiğini kaydetti.

Yetkililer, yaralıların başka sağlık merkezlerine sevk edilmesini gerektirecek bir durum bulunmadığını belirtti.

Olayla ilgili inceleme başlatılıp başlatılmadığına ilişkin ise henüz resmî bir açıklama yapılmadı.