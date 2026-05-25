HaberX
TRY USD
DOLAR
45,8962 -%-0.02
TRY EUR
EURO
53,3128 -%-0.12
STERLİN
61,5396 -%-0.15
BİTCOİN
₺3.375.416 -%-3.33
ETHEREUM
₺91.672,00 -%-4.19
ALTIN
6.485,34₺ -%-1.39
FRANK
58,2587 -%-0.08
KANADA $
33,1454 -%-0.03
RUBLE
0,6409 +%0.42
BAE DİRHEMİ
12,4935 +%0.02
AVUSTRALYA $
32,6965 -%-0.24
JAPON YENİ
0,2875 +%0.07
YUAN
6,7670 -%-0.06
RİYAL
12,2302 %0.00
DİNAR
148,0453 +%0.04
ÇEYREK ALTIN
10.725,86₺ %0.00
YARIM ALTIN
21.384,69₺ %0.00
TAM ALTIN
42.903,45₺ %0.00
CUMHURİYET
44.504,00₺ -%-0.56
ONS ALTIN
$4.394,55 $ -%-1.38
22 AYAR
6.113,74₺ %0.00
14 AYAR
3.821,09₺ %0.00
GRAM GÜMÜŞ
108,36₺ -%-1.57
GRAM PLATİN
2.812,12₺ -%-1.27
Anasayfa/Dünya/Angola’da Kaçak Altın Madeni Çöktü: 28 Kişi Hayatını Kaybetti

Angola’da Kaçak Altın Madeni Çöktü: 28 Kişi Hayatını Kaybetti

Angola’nın Bengo eyaletinde faaliyet gösteren kaçak altın madeninde meydana gelen göçükte en az 28 kişi yaşamını yitirdi.

Oluşturan
Eklenme 25.05.2026 - 08:02
Haberi PAYLAŞ

Angola’nın kuzeyindeki Bengo eyaletinde bulunan ruhsatsız bir altın madeninde meydana gelen toprak kayması büyük bir faciaya yol açtı. Yetkililer, göçük nedeniyle en az 28 kişinin hayatını kaybettiğini, iki kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı.

Olayın, başkent Luanda’nın kuzeydoğusunda yer alan Nambuangongo bölgesinde yaşandığı bildirildi. Kaçak olarak işletilen maden sahasında meydana gelen çökme sırasında çok sayıda işçinin bölgede bulunduğu belirtildi.

Angola polisi adına açıklama yapan Gaspar Luis Inacio, yaşamını yitirenler arasında aynı aileden 13 kişinin bulunduğunu ifade etti. Yetkililer, göçük altında kalmış olabilecek kişilere ulaşmak amacıyla arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Bengo Merkez Hastanesi Sağlık Sorumlusu Francisco Rodrigues ise olayda yaralanan en az üç kişinin tedavi altına alındığını açıkladı. Rodrigues, hastaların bilincinin açık olduğunu ve sağlık durumlarının stabil seyrettiğini kaydetti.

Yetkililer, yaralıların başka sağlık merkezlerine sevk edilmesini gerektirecek bir durum bulunmadığını belirtti.

Olayla ilgili inceleme başlatılıp başlatılmadığına ilişkin ise henüz resmî bir açıklama yapılmadı.

Haberi Paylaş: Facebook Telegram

İlginizi Çekebilir

Dünya

Emekliye Toplu Halde Maaş Farkı Ödenecek!

19 saat önce
Dünya

Visa ve Mastercard Piyasadan Çekilme Kararı Aldı!

3 gün önce
Dünya

Donald Trump, İran’la Anlaşmak İçin Tek Şartını Açıkladı!

3 gün önce
Dünya

Dünyaca Ünlü Vücut Geliştirici ve Fenomen Gabriel Gunley 22 Yaşında Hayatını Kaybetti!

3 gün önce
Dünya

ABD ve İran, Hürmüz Boğazı Anlaşmasındaki Ateşkesi 2 Ay Uzatabilir!

4 gün önce
Dünya

Çin’de Maden Faciası: 90 Ölü

5 gün önce