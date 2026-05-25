Petrol Fiyatları Geriledi: Akaryakıt Fiyatlarına İndirim Gelir Mi?

Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatı, ABD ile İran arasında olası anlaşmaya yönelik gelişmelerin etkisiyle sert bir düşüş kaydetti. Fiyatlar 104 dolar seviyelerinden 94,75 dolara kadar gerileyerek 100 doların altına indi. Bu hareketlilik, enerji piyasalarında arz beklentilerinin yeniden şekillenmesine yol açtı.

Petrol fiyatlarındaki gerileme, iç piyasada akaryakıt fiyatlarına yönelik beklentileri de etkiledi. Sektör kaynakları, uluslararası fiyatlamadaki düşüşün devam etmesi halinde pompa fiyatlarında aşağı yönlü güncellemelerin gündeme gelebileceğini değerlendiriyor.

Türkiye’nin büyükşehirlerinde akaryakıt fiyatları ise yüksek seviyelerini koruyor. Benzin ve motorin litre fiyatlarının şehirler arasında küçük farklılıklar gösterdiği görülüyor.

25 Mayıs 2o26 Güncel Akaryakıt Fiyatları

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 65,10 TL

Motorin: 67,03 TL

LPG: 33,89 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 64,97 TL

Motorin: 66,90 TL

LPG: 33,29 TL

ANKARA

Benzin: 66,08 TL

Motorin: 68,16 TL

LPG: 33,87 TL

İZMİR

Benzin: 66,36 TL

Motorin: 68,43 TL

LPG: 33,69 TL