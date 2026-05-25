HaberX
TRY USD
DOLAR
45,8962 -%-0.02
TRY EUR
EURO
53,3128 -%-0.12
STERLİN
61,5396 -%-0.15
BİTCOİN
₺3.375.416 -%-3.33
ETHEREUM
₺91.672,00 -%-4.19
ALTIN
6.485,34₺ -%-1.39
FRANK
58,2587 -%-0.08
KANADA $
33,1454 -%-0.03
RUBLE
0,6409 +%0.42
BAE DİRHEMİ
12,4935 +%0.02
AVUSTRALYA $
32,6965 -%-0.24
JAPON YENİ
0,2875 +%0.07
YUAN
6,7670 -%-0.06
RİYAL
12,2302 %0.00
DİNAR
148,0453 +%0.04
ÇEYREK ALTIN
10.725,86₺ %0.00
YARIM ALTIN
21.384,69₺ %0.00
TAM ALTIN
42.903,45₺ %0.00
CUMHURİYET
44.504,00₺ -%-0.56
ONS ALTIN
$4.394,55 $ -%-1.38
22 AYAR
6.113,74₺ %0.00
14 AYAR
3.821,09₺ %0.00
GRAM GÜMÜŞ
108,36₺ -%-1.57
GRAM PLATİN
2.812,12₺ -%-1.27
Anasayfa/Ekonomi/Altın Yükselişe Geçti! 25 Mayıs 2026 Güncel Altın Fiyatları

Altın Yükselişe Geçti! 25 Mayıs 2026 Güncel Altın Fiyatları

Uzun zamandır aşağı yönlü hareket eden altın 25 Mayıs Pazartesi gününe yükseliş ile başladı. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, Cumhuriyet altını ve bilezik fiyatlarında son rakamlar belli oldu.

Oluşturan
Eklenme 25.05.2026 - 08:10
Haberi PAYLAŞ

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentiler, altın fiyatları üzerindeki etkisini sürdürüyor. Haftanın ilk işlem gününde iç piyasada altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket izlendi.

25 Mayıs 2026 Pazartesi günü Kapalıçarşı’da işlem gören altın türlerinde sabah saatlerinden itibaren hareketlilik dikkat çekti. Güvenli liman talebinin etkisiyle gram altın başta olmak üzere birçok altın türünde artış kaydedildi.

25 Mayıs 2026 Güncel Altın Fiyatları

Altın Türü Alış Fiyatı Satış Fiyatı
Gram Altın 6.706,20 TL 6.707,13 TL
Ons Altın 4.562,79 $ 4.563,82 $
Çeyrek Altın 10.728,67 TL 10.964,97 TL
Yarım Altın 21.396,06 TL 21.935,00 TL
Tam Altın 43.635,00 TL 43.940,00 TL
Cumhuriyet Altını 42.911,54 TL 43.722,65 TL
Ziynet Altını 42.926,27 TL 43.735,83 TL
Ata Altın 43.852,60 TL 44.956,59 TL
14 Ayar Bilezik (Gram) 3.669,40 TL 4.883,36 TL
22 Ayar Bilezik (Gram) 6.107,03 TL 6.386,44 TL
Gremse Altın 108.754,00 TL 109.971,00 TL

Altın Piyasasında Günün Görünümü

Piyasalarda jeopolitik riskler ve ABD Merkez Bankası’nın faiz politikasına ilişkin beklentiler fiyatlamalarda etkili oldu. Uluslararası piyasalarda ons altındaki hareketlilik, yurt içindeki altın fiyatlarına da yansıdı.

Analistler, küresel ekonomik gelişmelerin ve merkez bankalarından gelecek yeni açıklamaların altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini ifade etti.

Haberi Paylaş: Facebook Telegram

İlginizi Çekebilir

Ekonomi

Altın ve Gümüş Fiyatları Bayramın İlk Günü Düştü!

15 saat önce
Ekonomi

35 Milyar TL Çiftçilerin Hesaplarına Yatırıldı!

16 saat önce
Ekonomi

E-Devlet’ten Kontrol Etmeyenlerin Hesabına Her Ay 1.000 TL Borç Yazılıyor!

20 saat önce
Ekonomi

Yargıtay’dan Emeklilik İçin Emsal Karar: Sigorta Girişi Öne Alınabilecek!

22 saat önce
Ekonomi

Bayramda Ücretsiz Olacak Yollar ve Köprüler Belli Oldu!

2 gün önce
Ekonomi

Maaşlar Sil Baştan Değişiyor! İşte Enflasyon Rakamları Sonrası Meslek Meslek Yeni Maaşlar!

2 gün önce