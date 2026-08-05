Üniversite öğrencilerine tek seferlik 250 bin ve aylık 60 bin liraya kadar burs desteği

Yeni eğitim ve öğretim döneminin başlamasına az bir zaman kala, birçok devlet ve vakıf üniversitesi de YKS’de derece yapan öğrencileri bünyelerine çekmek için farklı destek paketleri açıklamaya başladı.

ÖĞRENCİLERE TEK SEFERLİK 250 BİN TL DESTEK

Takvim’den Çığıl Ön Yener’in haberine göre, bazı üniversiteler bir kereye mahsus 250 bin liraya kadar nakit desteği sağlarken, bazıları ise aylık 60 bin liraya kadar burs desteği veriyor. Ayrıca; ücretsiz yurt, yemek, bilgisayar, kitap desteği, yurt dışında dil eğitimi ve staj gibi ek olanaklar da sunuluyor.

BOÜN’DEN TEK SEFERLİK 130 BİN TL VE AYLIK 18 BİN TL BURS

Buna göre, Boğaziçi Üniversitesi (BOÜN) ilk 3’e giren öğrencilere bir kereye mahsus 130 bin lira destek ve aylık 18 bin lira burs verirken, ilk 100’e giren öğrencilere ücretsiz yurt, yemek ve kitap desteği sağlıyor.

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ODTÜ’DEN İLK 3’E GİRENLERE 250 BİN TL VE AYLIK 25 BİN TL

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ise ilk 3’e giren öğrencilere 250 bin lira nakit desteğinin yanında, aylık 25 bin lira burs, ücretsiz yurt, bilgisayar ve yurt dışı eğitim olanakları sunuyor.

YTÜ’DEN AYLIK 60 BİN TL BURS

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), sayısalda ilk bine giren adaylara aylık 60 bin lira burs desteğinin yanında; bilgisayar, kitap desteği ve hediye çeki sağlıyor.

ÜNİVERSİTELERDEN FARKLI TUTARLARDA BURS DESTEĞİ

Öte yandan; Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), İstanbul Ticaret Üniversitesi (İTİCÜ), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) ve İstanbul Medipol Üniversitesi gibi üniversiteler de başarı sıralamasına göre değişen tutarlarda aylık burs ve çeşitli sosyal destekler sağlıyor.

ÖĞRENCİLERE BİRÇOK AVANTAJ SUNULUYOR

Üniversitelerin başarılı öğrencilere sunduğu maddi yardımın yanında ücretsiz konaklama, yemek, dizüstü bilgisayar, teknokentte şirket kurma önceliği, Silikon Vadisi’nde staj ve yurt dışında dil eğitimi gibi olanaklar da bulunuyor. Bu sayede başarılı öğrencilerin tercih sürecinde maddi ve akademik bakımdan desteklenmesi hedefleniyor.