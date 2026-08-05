HaberX
AnasayfaEğitimÜniversite öğrencilerine tek seferlik 250 bin ve aylık 60 bin liraya kadar burs desteği

Üniversite öğrencilerine tek seferlik 250 bin ve aylık 60 bin liraya kadar burs desteği

Üniversiteler YKS'de derece yapan öğrenciler için bir kereye mahsus 250 bin liralık nakit desteği, aylık 60 bin liraya kadar burs, ücretsiz yurt, yemek, bilgisayar ve yurt dışı eğitim gibi pek çok imkan sunacağını duyurdu.

Oluşturan
Eklenme 05.08.2026 - 12:18
Güncellenme 05.08.2026 - 12:21

Yeni eğitim ve öğretim döneminin başlamasına az bir zaman kala, birçok devlet ve vakıf üniversitesi de YKS’de derece yapan öğrencileri bünyelerine çekmek için farklı destek paketleri açıklamaya başladı.

ÖĞRENCİLERE TEK SEFERLİK 250 BİN TL DESTEK

Takvim’den Çığıl Ön Yener’in haberine göre, bazı üniversiteler bir kereye mahsus 250 bin liraya kadar nakit desteği sağlarken, bazıları ise aylık 60 bin liraya kadar burs desteği veriyor. Ayrıca; ücretsiz yurt, yemek, bilgisayar, kitap desteği, yurt dışında dil eğitimi ve staj gibi ek olanaklar da sunuluyor.

BOÜN’DEN TEK SEFERLİK 130 BİN TL VE AYLIK 18 BİN TL BURS

Buna göre, Boğaziçi Üniversitesi (BOÜN) ilk 3’e giren öğrencilere bir kereye mahsus 130 bin lira destek ve aylık 18 bin lira burs verirken, ilk 100’e giren öğrencilere ücretsiz yurt, yemek ve kitap desteği sağlıyor.

Haber Devam Ediyor
Gözler ÖSYM’de! EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak?
Ekonomi
Gözler ÖSYM’de! EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak?
EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM'nin açıklaması beklenirken adayların gözü yeni takvimde.
Milli Eğitim Bakanı: “İstihdam Ettiğim Öğretmeni Görmek Zorundayım”
Eğitim
Milli Eğitim Bakanı: “İstihdam Ettiğim Öğretmeni Görmek Zorundayım”
Bakan Tekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim öncesindeki taahhüdünün ardından mülakatların devam edeceğini belirtmiş ve bu...

ODTÜ’DEN İLK 3’E GİRENLERE 250 BİN TL VE AYLIK 25 BİN TL

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ise ilk 3’e giren öğrencilere 250 bin lira nakit desteğinin yanında, aylık 25 bin lira burs, ücretsiz yurt, bilgisayar ve yurt dışı eğitim olanakları sunuyor.

YTÜ’DEN AYLIK 60 BİN TL BURS

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), sayısalda ilk bine giren adaylara aylık 60 bin lira burs desteğinin yanında; bilgisayar, kitap desteği ve hediye çeki sağlıyor.

ÜNİVERSİTELERDEN FARKLI TUTARLARDA BURS DESTEĞİ

Öte yandan; Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), İstanbul Ticaret Üniversitesi (İTİCÜ), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) ve İstanbul Medipol Üniversitesi gibi üniversiteler de başarı sıralamasına göre değişen tutarlarda aylık burs ve çeşitli sosyal destekler sağlıyor.

ÖĞRENCİLERE BİRÇOK AVANTAJ SUNULUYOR

Üniversitelerin başarılı öğrencilere sunduğu maddi yardımın yanında ücretsiz konaklama, yemek, dizüstü bilgisayar, teknokentte şirket kurma önceliği, Silikon Vadisi’nde staj ve yurt dışında dil eğitimi gibi olanaklar da bulunuyor. Bu sayede başarılı öğrencilerin tercih sürecinde maddi ve akademik bakımdan desteklenmesi hedefleniyor.

İlginizi Çekebilir

Ekonomi

Gözler ÖSYM’de! EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak?

13 dakika önce
Ekonomi

Motorin fiyatı için beklenen haber geldi! İndirim yolda

44 dakika önce
Ekonomi

TMSF 106 aracı ihaleyle satışa çıkarıyor

1 saat önce
Eğitim

LGS tercih sonuçları açıklandı

2 saat önce
Ekonomi

Gazi ve malullere zamlı ödeme TBMM’de: Yeni tutar açıklandı

3 saat önce
Ekonomi

Hububat fiyatları artmaya devam ediyor: Arpaya bir haftada 1327 TL zam geldi

14 saat önce