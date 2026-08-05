LGS tercih sonuçları açıklandı

Son Dakika ve Önemli Haberler İçin Google Haberler'de Bizi Kaynak Ekleyin!

HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Liselere Geçiş Sistemi (LGS) yerleştirme sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açıldı; ilk yerleştirmede öğrencilerin yüzde 93,56'sı tercih ettikleri alanlara yerleşti.

yerleştirme sonuçları tarafından erişime açıldı; ilk yerleştirmede öğrencilerin yüzde 93,56'sı tercih ettikleri alanlara yerleşti. Sınavla öğrenci alan okullarda, 198 bin 905 kontenjandan 190 bin 473'ü tercih edildi ve doluluk oranı yüzde 95,76 olarak kaydedildi.

Birinci nakil tercih işlemleri 5-7 Ağustos tarihlerinde yapılacak ve sonuçlar 10 Ağustos'ta açıklanacak; ikinci nakil tercihleri ise 10-12 Ağustos'ta alınacak ve sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) doğrultusundaki yerleştirme sonuçları https://sonuc.meb.gov.tr/ adresinde erişime açıldı.

ÖĞRENCİLERİN YÜZDE KAÇI YERLEŞTİ?

İlk yerleştirmede öğrencilerin yüzde 93,56’sının tercihlerine yerleştiği öğrenildi.

SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN OKULLARDA DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

Sınavla öğrenci alan okullar için açılan 198 bin 905 kontenjanın 190 bin 473’ü öğrencilerce tercih edilirken, yerleştirme oranı yüzde 95,76 olarak kayıtlara geçti.

Haber Devam Ediyor

YEREL YERLEŞTİRMEDE ÖĞRENCİLERİN YÜZDE KAÇI YERLEŞTİ?

Yerel yerleştirmede öğrencilerin yüzde 94,53’ü ilk üç tercihinden birine yerleşirken, merkezi yerleştirme tercihi yapan öğrencilerin yüzde 89,84’ü ilk 5 tercihinden birine yerleşti. Yerel yerleştirme tercihi yapanların yarısından fazlası ilk tercihine yerleşirken, öğrencilerin yüzde 94,53’ü ilk üç tercihinden birine yerleşti.

ÖĞRENCİLERİN KENDİ İLLERİNDE YERLEŞME ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

2026 yılı merkezi sınav sonuçlarına bakıldığında, yüzde 5’lik dilimdeki öğrencilerin kendi şehrindeki bir okula yerleşme oranı yüzde 89,06, tüm öğrencilerin ise kendi şehirlerindeki okullara yerleşme oranı yüzde 92,93 olarak gerçekleşti.

Üst dilimdeki öğrenciler farklı okul ve kentlere dengeli bir şekilde dağıtılırken, bu yıl yüzde 5’lik dilimdeki öğrenciler 81 bin 760 okula, yüzde 10’luk dilimdeki öğrenciler ise 81 bin 193 okula yerleşti.

BİRİNCİ NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Yerleştirmeye esas birinci nakil için tercih işlemleri 5-7 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

BİRİNCİ NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Birinci nakil sonuçları 10 Ağustos tarihinde açıklanacak.

İKİNCİ NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve sonuçlar 14 Ağustos’ta paylaşılacak.

YATILILIK BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında alacak.

YATILILIK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öte yandan, yatılılık yerleştirme sonuçları 4 Eylül’de ilan edilecek.