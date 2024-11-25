Türkiye’nin gözde çiftlerinden Hazal Kaya ile Ali Atay Türkiye’yi ikiye böldü. Ali Atay’ın söylediği sözler sonrasında büyük bir tartışma başladı. Sosyal medya konuyla ilgili ikiye bölünürken, durumdan haberi olmayan milyonlarca kişi ise Ali Atay’ın ne dediğini merak etti. İşte Ali Atay’ın söylediği ve büyük tartışma yaratan o sözler…

Ali Atay Ne Dedi?

Toplumsal olayları değerlendiren Ali Atay, “Benim karım doğururken benim Maraş’ta ne işim var?” dedi. 2019 yılında hayatlarını birleştiren Hazal Kaya ve Ali Atay çifti, Türkiye’de sevilen ve desteklenen ikililer arasında. Fatih Altaylı’nın programına katılan Ali Atay, burada yaptığı bu açıklamalar ile dikkat çekti.

İşte Ali Atay’ın tartışma yaratan o sözleri, “Bu ülkenin seliyle, yangınıyla, tufanıyla ben niye mücadele ediyorum abi? Bu işin birimleri var. Benim karımın karnı burnunda biz arabayı hazırlıyoruz biz arabayla Maraş’a gideceğiz yardıma, karım telefonda ‘vinç ayarlayabilir miyiz?’ diyor. Ulan dedim bir dakika benim karım doğuruyor. Benim karım doğururken benim Maraş’ta ne işim var, tamam deprem oldu bu acıyı yaşıyoruz o yüzden oradayız zaten ama biz bunu neden yapıyoruz, neden yani! Saat sabah 4 akıl alır gibi değil. Burada hata yapıyoruz biz bu manipülasyona neden kapıldık ya? Biz neden koşturuyoruz?”