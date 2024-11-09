Masterchef’in iddialı yarışmacılarından birisi olan Beyza Huri Aydın, geçtiğimiz günlerde yaşadığı kaza ile Türkiye gündeminde yer almıştı. Tepsini çevirmeye çalışırken hata yapan ve yüzüne kızgın yağ dökülen Beyza Huri Aydın’ın son hali merak ediliyordu. Hastanede tedavi gören Beyza’nın son hali merak ediliyordu. Ayrıca yarışmacının yarışmaya devam edip etmeyeceği de merak ediliyordu. İşte konuyla ilgili son yaşananlar…

İşte Beyza Huri Aydın’ın Son Hali

MasterChef Türkiye’nin yeni bölüm fragmanında ortaya çıkan Beyza’nın yeni hali dikkat çekti. Yüzünün sağ tarafında sargı olduğu görülen Beyza hakkında tüm merak edilenler yeni bölümde ortaya çıkacak. MasterChef Türkiye’nin iddialı bir ismi olması nedeniyle yarışmadaki durumu yakından takip edilen yarışmacı yeni bölümde kesin kararını duyuracak.

MasterChef yeni bölümünde Somer Şef’in “Yarışmaya devam edecek misin?” diye soru yönelttiği Beyza’nın hem geçirdiği tedavi hem de yarışmadaki durumu bu akşamki yeni bölümde açığa çıkacak. Yarışmacının ilk sözleri ise “Çok özledim sizi, burayı çok özledim. Zor bir kaza atlattım. 12 gündür hastanedeyim. Kolay değildi, ailemle devam etmeyi çok konuştum. Zordu ama sizden ve ailemden çok güzel destekler aldım.” oldu.