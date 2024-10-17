Netflix’te ilk sezonuyla büyük beğeni kazanan Erşan Kuneri dizisi, geçtiğimiz günlerde 2. sezonuyla yayınlanmaya başlandı. Farklı bölümleriyle izleyenlerin beğenisini kazanan dizide Erşan Kuneri karakteri başrolde. Diziyi izlemeyenlerin dahi sosyal ağlarda sık sık karşısına çıkan bu durum Erşan Kuneri’nin kim olduğunu da merak ettirdi. Peki, Erşan Kuneri gerçekte kim? Erşan Kuneri gerçekte var mı? İşte dizi için merak edilenler.

Erşan Kuneri Gerçekte Kim?

Erşan Kuneri gerçek bir kişi değil. Tamamen hayal ürünü olarak Cem Yılmaz tarafından kaleme alan Erşan Kuneri, gerçekte yok. Kurgusal bir karakter olarak dikkat çeken Erşan Kuneri, erotik film yapımcısı ve yönetmeni olarak tanıtıldı. 1975-1978 yılları arasındaki hayatı ekranlara taşınan ünlü ismin konusu dikkat çekiyor. Dizi oyuncuları ise şöyle;

Cem Yılmaz

Zafer Algöz

Ezgi Mola

Çağlar Çorumlu

Nilperi Şahinkaya

Uraz Kaygılaroğlu

Merve Dizdar

Bülent Şakrak

Erşan Kuneri Karakteri İlk Kez 2004’te Görülmüştü

13 Mayıs 2024 itibariyle Netflix’te yayınlanan Erşan Kuneri, ilk kez 2004 yılında tanıtılmıştı. G.O.R.A. filminde ilk kez izleyici ile buluşan karakter, daha sonrasında görülmemişti. Aradan geçen yıllar sonrasında Erşan Kuneri karakterine özel dizi projesi Netflix’te yayına girdi.