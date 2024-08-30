Ticaret Bakanlığı sosyal medya fenomenleri için yaptığı çalışmalarını sürdürüyor. Kurallara uymayan ve gizli bir şekilde reklam yapan fenomen isimlere cezalar kesilirken bir ceza da Esra Ezmeci’ye geldi. Esra Ezmeci gizli reklam yaptığı gerekçesi ile 550 bin TL ceza aldı.

Esra Ezmeci’den Ceza Yorumu

Bugüne kadar pek çok ünlü ismin ceza aldığı denetimlerde Şeyma Subaşı, Cem Özkök, Derya Balta, Dilara Arıkanlı, Meriç Keskin ve Sibel Çetinkaya gibi pek çok isim yüksek cezaları ödemek durumunda kalmıştı. Bu listeye şimdi klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci dahil oldu. Kendi yazdığı kitabının linkini veren ancak reklam ibaresine yer vermeyen Esra Ezmeci bu nedenle ceza aldı. “oradaki linki verirken bir ibare yazmamış gerekiyormuş. Bunu o dönem bilmiyordum” diyerek aldığı cezayı değerlendiren ünlü isim, cezanın çok caydırıcı ve doğru olduğunu söyledi.