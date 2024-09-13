Levent Yaşar ile Mart 2024 tarihinde hayatlarını birleştiren Gonca Vuslateri, ay sonra doğum yaptı. Kızı Asya’yı sağlıklı bir şekilde kucağına alan Gonca Vuslateri, bu tarih sonrasında kızıyla fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıyordu. Ancak minik Asya’nın yüzünü hep gizleyen ya da kızının arkası dönük pozlarını paylaşan Gonca Vuslateri’nin kızının yüzü, kime benzediği hep yorumlarda yer alıyordu. Aradan geçen aylar sonra Gonca Vuslateri kızının yüzünü ilk kez gösterdi.

İşte Gonca Vuslateri’nin Kızının Yüzü

Kızının yüzünü sürekli emojilerle kapatan Gonca Vuslateri ilk kez paylaşım yaptı. Müjdat Gezen’i ziyaret eden ünlü oyuncu, bu ziyarette çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Oyuncunun kızı kendisine benzetilirken sevenleri iyi dilek ve temennilerini yorumlar bölümünde paylaştı. işte o fotoğraf;

Yeni Dizisiyle İlk Kez Ekranlarda

Son yıllarda çok fazla projede yer almayan ve hamileliği nedeniyle de ekranlardan uzak kalan Gonca Vuslateri, dün akşam ilk bölümü yayınlanan Leyla dizisiyle de yeniden ekranlara döndü.