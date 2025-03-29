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İrem Derici’den sağlık duruma dair açıklama

Ünlü şarkıcı İrem Derici, sağlık durumu ile ilgili sosyal medya hesabından bilgi verdi.

Yayınlanma:
Ali Editör
İrem Derici’den sağlık duruma dair açıklama

Şarkıları ve konserleri i̇le geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü şarkıcı İrem Derici, sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile sevenlerini korkuttu. 

İrem Derici’nin Hastalığı Ne?

İrem Derici’nin hastaneye kaldırılmasının ardından sağlık durumu merak konusu olurken, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Derici “Arkadaşlar haberler nasıl çıktı, hiçbir fikrim yok ama doğru. İki gün önce stüdyoda kayıttayken epileptik nöbet geçirip, kitlenip bayılmışım. Bunun üzerine hastaneye gidiyoruz, bir nöbet de orada geçiriyorum. Ve bilin bakalım nedeni ne? Baş harfi stres. 2017’den beri böyle bir şey yaşamıyordum, gözüm çok korktu ama bugün hayata döndüm, EEG leş çıktı ama bu beni durdurabilir mi, asla” dedi.

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