Türkiye’de en çok evlilik yapan ve evlilikleriyle gündemde olan isimlerden birisi olan Ebru Gündeş yeniden boşanma iddiaları ile gündeme geldi. Ünlü çiftin yaşadığı sorunlar nedeniyle zorlu bir dönemden geçtiği ifade edilirken boşanma konusunda farklı kaynaklarda farklı bilgiler yer aldı.

Ebru Gündeş Boşandı mı?

9 ay önce evlenen Ebru Gündeş ile Murat Özdemir için evliliğin sona erdiği konuşuluyor. Henüz resmiyette boşanmayan Ebru Gündeş, önümüzdeki günlerde görülecek mahkeme ile ayrılacak. Dubai’de yaşayan Ebru Gündeş’in yaşanan sorunlar sonrasında apar topar İstanbul’a döndüğü belirtilirken evlenmeleriyle gündeme gelen ihanet iddiaları tekrar gündeme taşındı.

Zira Murat Özdemir ile Selin Kabaklı’nın evliliği devam ederken Ebru Gündeş ile Murat Özdemir’in yakınlık kurdu öne sürülmüştü.