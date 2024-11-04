Now TV’nin yeni sezonda iddialı dizileri arasında yer alan Kötü Kan ve Kirli Sepeti düşük reyting sonuçları sonrasında ekranlarda tutunamadı. 2 dizi için de final kararının alınmasının ardından yeni yapımlar ilgi çekmeye başladı. Yeni diziler güçlü kadrosu ile dikkat çekerken ne zaman ekranlarda olacağı merak ediliyor.

Kötü Kan ve Kirli Sepeti Final Kararı Geldi

Kötü Kan ve Kirli Sepeti dizilerinin iddialı kadrolarına rağmen yayınlandığı günlerdeki yüksek rekabet, dizilerin final yapmasına neden oldu. Yeni sezonda ilk final kararı alan kanallardan birisi olan Now TV, bu kararları ile diziyi sevenlerden eleştiri almıştı

Özellikle Kötü Kan Ertan Saban, Damla Sönmez, Hüseyin Avni Danyal, Levent Ülgen ve Zafer Algöz gibi isimlerin yer almasıyla ekranlarda uzun süre yer alacağını düşündürmüştü. Ancak rakiplerine karşı üstünlük kuramayan dizi, final bölümü ile ekranlara veda edecek. Kirli Sepeti ise 40. bölümüyle ekranlara Veda eti.

Now TV’ye 2 Yeni Dizi Geliyor

Kanalda yayınlanacak yeni dizi Şakar Paşa Hanedanı: Mucizeler ve Skandallar olacak. Vahide Perçin ve Fırat Tanış’ın başrollerde olacağı dizi, önümüzdeki hafta itibariyle ekranlardaki macerasına başlayacak. 1912 yılında yaşanan bir hikayeyi ekranlar taşıyacak olan dizide, Devrim Yakut, Cem Yiğit Üzümoğlu, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş, Helin Kandemir ve Yağmur Başkurt da yer alacak.

Bir diğer dizi ise Aşk, Evlilik ve Boşanma olacak. Başrollerde Bennu Yıldırımlar, Melisa Şenolsun, Müjde Uzman‘ın yer alacağı dizi 3 kadının iş ve evlilik yaşamı anlatılacak. Bu dizinin ne zaman başlayacağı ise bilinmiyor.