Şarkıcı Rafet El Roman, “3. Ferhadanlı Karpuz Şenliği”nde sahne aldı.

Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen ve Ferhadanlı Mahallesi’nde dün başlayan şenlik kapsamında stantlarda çeşitli yöresel ürünler sergilendi, yöreye özgü gıda ürünleri satışa sunuldu. Halk oyunları gösterilerinin sunulduğu, şenlikte katılımcılara karpuz ikram edildi.

Şarkıcı Rafet El Roman şenlikte hayranlarıyla buluştu. Sanatçı Roman, sevilen şarkılarını seslendirdi. İlgi gören konserde dinleyiciler Roman’ın söylediği şarkılara eşlik etti.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, konser sonunda Roman’a çiçek ve karpuz verdi. Roman, sahnede karpuzu keserek tadına baktı.

Nallar, şenliğin finalinin çok güzel olduğunu ifade ederek, kentin tanıtımına katkı sağlamak için etkinliklere devam edeceklerini dile getirdi.