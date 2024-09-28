Türkiye’de yeni diziler de yayına başlıyor. Bu dizilerden birisi olacak Sahipsizler’in yayın kanalı Star TV olacak. Star TV tarafından tanıtımları yapılan dizinin ne zaman başlayacağı, Sahipsizler oyuncu kadrosu ve Sahipsizler hikayesi merak ediliyor. İşte yapılan ilk tanıtımdan diziye dair tüm detaylar.

Sahipsizler Konusu Ne?

Sahipsizler dizisinde, anne ve babasını kaybeden altı kardeşin yaşam mücadelesi anlatılacak. Azize, Cemo, Zeliha, Fidan, Samet ve Balım adındaki 6 kardeşin anne ve babasını kaybetmesinin ardından daha da zorlaşan hayatı onların birbirine daha fazla bağlanmasını sağlıyor. Kardeşliğin, hayatın zorlukların derinden işleneceği dizi yoğunlukla duygusal sahneleri ekranlara taşıyacak.

Sahipsizler Oyuncuları

Dizide oynayacak ana kadro ve rolleri şöyle;

Hazal Subaşı (Azize)

Kaan Mirac Sezen (Cemo)

Doğa Bayram (Zeliha)

Ece Bağcı (Fidan)

Umut Kaplıca (Samet)

Züleyha Yıldız (Balım)

Duygu Karaca

Bilge Can Göker

Onur Berk Arslanoğlu

Zeynep Köse

Mert Tümer

Sacide Taşaner

Reha Özcan

Sahipsizler Ne Zaman Başlıyor?

Sahipsizler için yayın tarihi açıklanmadı. Star TV dizi için “Çok yakında” dedi.