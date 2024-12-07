Icardi’nin Türkiye’de Galatasaray’a transfer olmasının ardından Türkiye’nin en gözde çiftlerinden biri olarak gösterilen Mauro Icardi ve Wanda Nara için son dönem oldukça zorlu geçiyor. Birbirlerine çeşitli suçlamalar yönelten çift, şu an Arjantin’de boşanma konusunda anlaşmaya çalışıyor. Ancak her geçen gün farklı iddialarla gündeme gelen çift için süreç çok daha sıkıntılı olabilir. Zira Arjantin basınında yer alan son haberlerde, Wanda Nara’nın sosyal medya hesapları üzerinden yasadışı bahis reklamı yapması nedeniyle soruşturma açılacağı belirtildi.

Wanda Nara’ya Yasadışı Bahis Soruşturması

İnceleme altına alınan Wanda Nara, önümüzdeki günlerde olayla ilgili ifadeler verecek. Konuyla ilgili Arjantin basınında yer alan haberlerde, Wanda Nara’nın Instagram profilinde tanıttığı çevrimiçi kumarhanenin Buenos Aires şehrinde veya Arjantin’in herhangi bir eyaletinde lisanslı olmadığı tespit edildi.