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Sosyal medya platformlarına yeni yaptırım gündemde: Instagram, YouTube ve Facebook

Sosyal medya platformlarının mahkemelerin verdiği erişim kararlarına karşı yavaş tutumu nedeniyle yargı makamlarının ek önlemler konusunda hazırlık içerisinde olunduğu iddia edildi.

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Eklenme 19.08.2026 - 17:36
Güncellenme 19.08.2026 - 17:41

Dünyanın en büyük sosyal medya platformları arasında yer alan Instagram, YouTube ve Facebook’un mahkemelerce verilen erişim engeli kararlarına yönelik yavaş tutumları, yeni yaptırımların gündeme gelebileceğini getirdi.

PLATFORMLARIN KARARLARI HIZLI UYGULAMADIĞI İDDİA EDİLDİ

Bu kapsamda, YouTube ile Meta platformu bünyesinde yer alan Instagram ve Facebook’un bazı yargı kararlarını uygulaması konusunda hızlı hareket etmediği öne sürüldü.

YARGI KARARLARININ NE KADAR SÜREDE UYGULANDIĞI İNCELENİYOR

Bu yüzden bu platformların erişim engeli kararlarına uyup uymadığı ve kararları ne kadar sürede uyguladığı mercek altına alındı.

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EK TEDBİRLER GÜNDEMDE

Yargı makamlarının mahkemeler tarafından verilen kararların eksiksiz ve zamanında hayata geçirilmesi gerektiği görüşünde olduğu ifade edilirken, sosyal medya platformlarının kararları uygulamasında yeterli hassasiyeti göstermemesi durumunda ek tedbirler alınmasının değerlendirildiği vurgulandı.

SÜREÇ HANGİ AŞAMADA?

Instagram, YouTube ve Facebook’a yönelik hangi tedbirlerin alınacağına ve hazırlıkların hangi aşamada olduğuna yönelik resmi bir açıklama yapılmazken, yargı kulislerinden gelen bilgilere göre, platformların Türkiye’deki faaliyetleri bakımından yeni sonuçlar doğurabilir.

Yetkili makamların incelemelerinin sona ermesiyle beraber konuya yönelik karar alınacağı düşünülüyor.

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