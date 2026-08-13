Zamlanacak iPhone fiyatları için beklenen rakamlar açıklandı

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Apple , yeni nesil iPhone 18 serisi için fiyat artışı ihtimalinin gündeme geldiğini belirtirken, artan bellek maliyetlerinin sektördeki baskıyı artırdığı ifade edilmektedir.

, yeni nesil iPhone 18 serisi için fiyat artışı ihtimalinin gündeme geldiğini belirtirken, artan bellek maliyetlerinin sektördeki baskıyı artırdığı ifade edilmektedir. Analist Jeff Pu , iPhone 18 Pro modellerinin fiyat aralığını 1.349 ila 1.399 dolar, iPhone 18 Pro Max'in ise 1.449 ila 1.499 dolar olarak tahmin etmektedir; ayrıca yeni bir Ultra modelinin fiyatının 2.500 dolar olabileceği öne sürülmektedir.

, iPhone 18 Pro modellerinin fiyat aralığını 1.349 ila 1.399 dolar, iPhone 18 Pro Max'in ise 1.449 ila 1.499 dolar olarak tahmin etmektedir; ayrıca yeni bir Ultra modelinin fiyatının 2.500 dolar olabileceği öne sürülmektedir. Apple’ın 2026 üçüncü çeyrek mali sonuçlarına göre iPhone gelirleri yüzde 22 artarak 54,2 milyar dolara ulaşmış olsa da, artan maliyetlerin gelecekte ürün fiyatlarını etkileyebileceği belirtilmektedir.

Apple’ın yeni nesil iPhone modelleri için geri sayım sürerken fiyat beklentileri de gündeme gelmeye başladı. Akıllı telefon sektöründe artan bellek maliyetleri, üreticilerin fiyat politikaları üzerindeki baskıyı artırırken iPhone 18 serisi için zam ihtimali güçleniyor.

ABD akıllı telefon pazarında 2026’nın ikinci çeyreğinde satışlar yüzde 5 gerilerken, yükselen bileşen maliyetleri sektörün önemli sorunlarından biri haline geldi. Özellikle bellek fiyatlarındaki artış, telefon üreticilerinin maliyetlerini yukarı çekiyor. Counterpoint Research verilerine göre Apple, Samsung, Motorola ve Google’ın ABD’deki toplam satışları da aynı dönemde yüzde 4 azaldı.

Apple iPhone fiyatlarını şimdilik sabit

Apple, artan maliyetlere rağmen ABD’de iPhone fiyatlarını şu ana kadar değiştirmedi. Ancak önümüzdeki dönemde piyasaya çıkması beklenen iPhone 18 ailesiyle birlikte bu politikanın değişebileceği değerlendiriliyor. Counterpoint Research de yeni seride fiyat artışı bekleyen kuruluşlar arasında yer alıyor.

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Analist Jeff Pu’nun tahminlerine göre iPhone 18 Pro modellerinin fiyatı 1.349 ila 1.399 dolar, iPhone 18 Pro Max’in ise 1.449 ila 1.499 dolar aralığında olabilir. Ayrıca, Apple’ın yeni bir Ultra modelini yaklaşık 2.500 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunabileceğine yönelik iddialar da mevcut.

Güncel sektör raporlarında da özellikle iPhone 18 Pro Max’in üretim maliyetinde ciddi artış yaşanabileceği belirtiliyor. Bazı analizlerde 1 TB kapasiteli modelin parça maliyetinin önceki nesle göre yaklaşık 300 dolar yükselmesinin beklendiği aktarılıyor.

Apple’ın iPhone gelirleri yükseldi

Apple’ın açıkladığı 2026 üçüncü çeyrek mali sonuçlarına göre iPhone gelirleri yüzde 22 artarak 54,2 milyar dolara ulaştı. Buna karşın şirket, artan bellek maliyetleri ve tedarik kısıtlamalarının özellikle iPhone, iPad ve Mac ürünlerinde gelecek dönemde daha belirgin hissedilebileceği konusunda uyarıda bulundu.

iPhone 18 serisinin fiyatları henüz Apple tarafından resmi olarak açıklanmış değil. Gündemdeki rakamlar analist ve sektör tahminlerine dayanıyor; kesin fiyatların Apple’ın resmi lansmanıyla netleşmesi bekleniyor.