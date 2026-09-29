Balık fiyatları 100 liranın altına düştü! İşte güncel balık fiyatları!

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1 Eylül’de kalkan av yasağının ardından balıkçılar öngörülenden fazla balık avlarken, yaşanan bolluk fiyatlara da yansıdı.

GÜNCEL BALIK FİYATLARI

Bu kapsamda palamutun adeti 50 liradan başlarken; istavrit 150, mezgit 200, barbun 300, çinekop 400, sargan ise kilogramı 400 liradan satışa sunuluyor.

Balıkçılar av sezonunda özellikle palamut bolluğunun yaşandığını aktarırken, fiyatların oldukça uygun olduğunu, palamut bolluğunun esnafın ve vatandaşların yüzünü güldürdüğünü belirtti.

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PALAMUTUN KİLOSU 100 TL’NİN ALTINA DÜŞTÜ

Palamutu 75 liradan sattığını ifade eden balıkçılar bir tanesinin 700-200 gram geldiğini, böylece kilosunun 100 liranın altına düştüğünü ve tezgahlarda şu an en çok palamutun olduğunu belirtti.

BU SEZON PALAMUT YILI

Bu sezonu adeta palamut yılı olduğunu ifade eden balıkçılar şunları söyledi:

“İnsanların dolaplara koyacağı bollukta palamut var. Hemen hemen 2-3 kişiyi de doyuruyor. Mezgit 200, palamut 75 liradan satılıyor ve gayet uygun.”