Sürücü adayları akan trafiğe çıkacak: Tarihi verildi

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkilileri ile sürücü kurslarının temsilcileri önceki hafta İzmir’de bir toplantı gerçekleştirmiş ve bu toplantıda yeni direksiyon sınav sisteminin uygulanmaya başlanması masaya yatırılmıştı.

YENİ UYGULAMA İÇİN TARİH VERİLDİ

Bu kapsamda sürücü adaylarının yeni sistemde akan trafiğe çıkması beklenirken, bu uygulamanın 2027 yılında hayata geçirilmesi bekleniyor.

Yeni düzenlemeyle beraber adaylar belirlenmiş sınav güzergahlarının yanı sıra, gerçek trafik şartlarında da sürüş deneyimlerini kanıtlamak zorunda kalacak.

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ADAYLARIN TRAFİKTE ARAÇ KULLANMA BECERİLERİ ÖLÇÜLECEK

Yeni direksiyon sınavının nasıl yapılacağı toplantıdaki en çok merak edilen konu başlıklarından biri olurken, yeni uygulamanın hayata geçirilmesiyle beraber adayların şehir içinde akan trafikte araç kullanma becerileri daha kapsamlı bir biçimde ölçülecek.

SINAV GÜZERGAHI DEĞİŞECEK

Ayrıca çevre yolları, otoyollar ve şehirler arası yolların da sınav güzergahları arasında olacağı ifade edilirken, düzenlemeyle beraber adayların belirli bir rotayı ezberleyerek sınava girmesi yerine farklı trafik şartlarında araç kullanma ve karar verme becerilerinin sınanması amaçlanıyor.

AKAN TRAFİKTEKİ TEPKİLERİ ÖLÇÜLECEK

Yeni düzenlemenin mevcut direksiyon sınavlarına göre büyük oranda değişeceği düşünülürken, adaylar sadece belirli manevraları doğru şekilde yapmayacak. Aynı zamanda trafikte karşılaşabilecekleri farklı durumlara nasıl tepki verdikleri de gözlemlenecek.

Yapılan toplantıda Avrupa’daki uygulamalara benzer biçimde gerçek trafik akışında araç kullanılmasının yeni düzenlemenin en önemli noktalarından biri olacağı vurgulandı.

SÜREÇ KOLAY OLMAYACAK

İzmir Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği (İZSED) Başkanı Tolga Abacı, toplantının ardından konuya yönelik yaptığı açıklamada, Avrupa’daki uygulamanın Türkiye’ye entegre edilmesinin basit bir süreç olmadığını ve mevcut trafik kültürü bakımından bazı tedirginliklerin olduğunu belirtti.

SÜRE VE MALİYET ARTACAK

Abacı, yeni uygulamanın eğitim süresini ve maliyetlerini arttıracağını ifade ederken, B sınıfı ehliyet için ödenecek toplam ücretin mevcut seviyenin yaklaşık iki katına çıkabileceğine ilişkin öngörülerde bulundu.

EĞİTİM KALİTESİNİN ARTMASI BEKLENİYOR

Ayrıca yeni düzenleme ile beraber eğitim kalitesinin artmasının beklendiğini ifade eden Abacı, uzun vadede uygulamanın trafik akışı ve kazalar üzerinde olumlu sonuçlar yaratmasının öngörüldüğünü ifade etti.