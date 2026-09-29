Fatma Betül Sayan Kaya parayı iade etti: İşte iade edilen tutar

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Fon soruşturması kapsamında Özata Denizcilik hisselerindeki işlemlerden 2,2 milyar lira gelir elde ettiği iddia edilen Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya’nın bu geliri Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirtilen banka hesabına aktardığı öğrenildi.

ekonomim.com’un haberine göre, çiftin Özata Denizcilik hisselerinde yaptığı ortaya atılan işlemleri fonlara yönelik gelişmeler nedeniyle kamuoyuna yansımıştı.

2 MİLYAR 170 MİLYAR TL GELİR ELDE ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Buna göre, Kaya ve eşinin Özata Denizcilik hisselerine toplam 163 milyon 46 bin lira para yatırdığı ve hisselerin satışından yaklaşık 2 milyar 170 milyon lira gelir elde ettiği öne sürülürken, bu tutarın Kaya çiftinin kesinleşmiş işlem dökümü olarak resmi makamlar tarafından kamuoyuna açıklanmadığı ifade edildi.

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455 BİNDEN FAZLA TEKİL YATIRIMCI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 17 Eylül tarihinde verdiği karar çerçevesinde 7 portföy yönetim şirketine ait toplam 131 fonun tasfiyesine karar verirken, Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtlarına göre ilgili fonlarda 455 bin 758 tekil yatırımcının olduğu öğrenildi.

TASFİYE SÜRECİNDE ZİRAAT BANKASI GÖREVLENDİRİLDİ

SPK’nın 2026/61 sayılı bülteninde tasfiye sürecinin nasıl gerçekleştirileceğine yönelik usul ve esaslar da belirlenirken, Tera Portföy Yönetim AŞ’nin kurucusu olduğu fonların tasfiye sürecinde İş Bankası, A1 Capital, Atlas, Bulls, Hedef, Pardus ve Pusula Portföy tarafından kurulan fonların tasfiyesinde ise Ziraat Bankası görev aldı.

Kurul, ardından tasfiye için öngörülen azami sürenin 3 aydan 6 aya çıkarıldığını duyurdu.

İPTAL EDİLEN EMİRLERİN SAHİPLERİNE ÖDEME YAPILACAK

28 Eylül tarihinde SPK tarafından yapılan duyuruda ise 17 Eylül tarihinde fonların Tefas üzerinden işlemlere kapatılması kapsamında iptal edilen emirlerin sahiplerine tasfiye bakiyesinden fondaki katılma payı sahipliği oranında ödeme gerçekleştirileceği ifade edilmişti.

PARAYI BAKANLIĞIN HESABINA AKTARDI

Kaya ve eşi kamuoyunun gündemine gelen hisse işlemleri çerçevesinde yaklaşık 2,2 milyar lira tutarındaki geliri Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın duyurduğu hesaba aktarırken, çiftin ilgili işlemlerden sağladığı iddia edilen tutarın iadesine ilişkin gerekli işlemlerin yapıldığı belirtildi.

ETKİN PİŞMANLIK DETAYI

SPK Kanunu kapsamında hakkında suç duyurusu kararı olan şahıslar, kişiler sağladığı elde ettiği geliri geri ödemeleri durumunda etkin pişmanlıktan yararlanabilirken; kurumun yayınladığı bültende IBAN numarası bile verdiği görüldü.