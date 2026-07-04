Mısır’ın şaşırtan penaltı taktiği: Neden Mbappe’yi izlediler?

Tarihinde ilk kez Dünya Kupası eleme turunda mücadele eden Mısır, Avustralya’yı seri penaltı atışları sonucunda 4-2 mağlup ederek adını Son 16 Turu’na yazdırdı. Penaltı atışları öncesinde saha kenarında gerçekleştirilen analiz toplantısı ise maçın önüne geçen detaylardan biri oldu. Mısırlı futbolcular, dizüstü bilgisayar üzerinden Avustralya kalecisi Mat Ryan’ın penaltılardaki hamlelerini gösteren görüntüleri dikkatle inceledi.
Mısır neden Mbappe’nin penaltısını izledi?
Mısır’ın analiz ettiği görüntüler arasında, 17 Ocak’ta oynanan Real Madrid-Levante karşılaşmasında Kylian Mbappe’nin kullandığı penaltının da yer aldığı ortaya çıktı. Futbolculara, Mat Ryan’ın çizgi üzerindeki dikkat dağıtıcı hareketlerine rağmen Mbappe’nin sakinliğini koruyarak golü bulduğu an örnek olarak gösterildi. Teknik ekibin, oyuncularından penaltıları benzer bir özgüven ve soğukkanlılıkla kullanmalarını istediği öğrenildi.
Avustralya’nın son hamlesi sonuç vermedi
Avustralya, seri penaltı atışları başlamadan hemen önce kaleci Beach’in yerine Mat Ryan’ı oyuna alarak rakibini şaşırtmayı hedefledi. Ancak Mısır’ın penaltılar öncesinde yaptığı kapsamlı analiz nedeniyle bu plan sahaya beklenen etkiyi yansıtamadı.
Penaltı başarısında psikolojinin önemi
Reuters’a konuşan penaltı psikolojisi uzmanı Geir Jordet, başarılı bir penaltı vuruşunun yalnızca teknik beceriyle açıklanamayacağını belirtti. Jordet, hızlı karar verme, özgüven ve baskı altında doğru tercih yapabilmenin de penaltı performansında belirleyici rol oynadığını ifade etti.