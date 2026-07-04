Paul Onuachu’ya servet değerinde teklif: Trabzonspor FIFA’ya şikayet etti

Yaptığı başarılı scout transferleriyle dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor’da Paul Onuachu ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ortaya atılan iddialara göre Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli, 32 yaşındaki golcü için hem oyuncuyla hem de Trabzonspor ile resmi temasta bulundu.

Maaşının 11 katı teklif edildi

Geçen sezon İngiliz ekibi Southampton’dan 5.6 milyon euro bonservis bedeliyle Trabzonspor’a katılan Onuachu, bordo-mavili ekipten yıllık 2 milyon euro civarı bir ücret alıyor. Al Ahli ise oyuncuya, kendilerine katılması durumunda yıllık 22 milyon euroluk bir maaş vereceğini taahhüt etti. Ayrıca Trabzonspor’a da 20 milyon euro bonservis teklif edildi.

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Onuachu sıcak bakıyor

Suudi kulübünün bu teklifine sıcak baktığı ifade edilen Onuachu’nun, haftalık 450 bin euroya denk gelen teklifi kabul edebileceği belirtildi. Tecrübeli golcü, kariyerinin son takımı olarak Al Ahli’yi seçmeye hazır gibi görünüyor.

Trabzonspor FIFA’ya şikayette bulundu

Trabzonsporlu yöneticiler, Onuachu için teklif edilen bonservis bedelini kabul etmeyerek, Nijeryalı futbolcuyla kendilerinden izin almadan direkt temas kuran Suudi takımını FIFA’ya şikayet etti. İki takım arasında yaşanan krize son noktayı FIFA’nın koyması bekleniyor.