Okullar erken kapanacak: 2027 Avrupa Oyunları akvimi değiştirdi

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... İstanbul, 2027 Avrupa Oyunları 'na ev sahipliği yapacak ve bu durum, üniversitelerin 2026-2027 akademik takvimlerinde değişikliklere neden oldu.

'na ev sahipliği yapacak ve bu durum, üniversitelerin 2026-2027 akademik takvimlerinde değişikliklere neden oldu. Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan düzenlemeyle, eğitim dönemleri kısaltıldı ve bazı üniversitelerde sınav tarihleri öne alındı.

tarafından yapılan düzenlemeyle, eğitim dönemleri kısaltıldı ve bazı üniversitelerde sınav tarihleri öne alındı. Örneğin, İstanbul Üniversitesi final sınavlarını 36 gün erkene alırken, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Türk-Alman Üniversitesi de benzer değişiklikler yaptı.

İstanbul’un 2027 Avrupa Oyunları’na ev sahipliği yapacak olması, kentteki üniversitelerin 2026-2027 akademik takvimlerinde değişikliğe yol açtı. YÖK’ün üniversitelere ilettiği düzenleme kapsamında eğitim dönemlerinin süresi kısaltılırken, bazı üniversitelerde sınav tarihleri haftalar öncesine alındı.

İstanbul’da 16-27 Haziran 2027 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Avrupa Oyunları öncesinde, kentteki yükseköğretim kurumlarının eğitim takvimlerinde etkinlik tarihleri dikkate alınarak yeniden planlama yapıldı.

Üniversitelerin eğitim takvimleri değişti

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından İstanbul’daki üniversitelerin 2026-2027 eğitim öğretim yılına yönelik takvimlerinde düzenlemeye gidildi.

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Yeni planlamada uygulamalı dersler ve laboratuvar eğitimlerinin aksamaması şartıyla, sınav haftaları hariç dönemlik ders süresinin 12 hafta, yani 60 iş günü olarak uygulanması öngörüldü.

Düzenlemeye ilişkin ilk resmi bilgilendirmelerden biri İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından yapıldı. Üniversite, güz dönemi ders kayıtlarını eylül ayının ortasına alırken derslerin 21 Eylül 2026’da başlamasını planladı. Ara sınav, tatil ve diğer akademik tarihler de yeni takvime göre düzenlendi.

Bazı üniversitelerde sınavlar haftalar önce yapılacak

İstanbul’daki diğer bazı üniversitelerin akademik takvimlerinde de benzer değişiklikler görüldü. İstanbul Üniversitesi, bahar dönemi final sınavlarını önceki takvime kıyasla yaklaşık 36 gün erkene alarak mayıs ayının başına çekti. Bütünleme sınavlarının da mayıs ayı içerisinde tamamlanması planlandı.

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde bahar döneminin şubat ayının başında başlaması öngörülürken, final ve bütünleme sınavlarının mayıs ayı sona ermeden tamamlanması planlandı.

Türk-Alman Üniversitesi’nde akademik yılın toplam süresinde de kısalmaya gidildi. Üniversitenin yeni takviminde bütünleme sınavları mayıs ayının son günlerine çekildi.

Bahçeşehir Üniversitesi de akademik yılı 31 Mayıs 2027’de tamamlayacak şekilde yeni bir takvim oluşturdu.