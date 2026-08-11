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A101 13 Ağustos 2026 aktüel kataloğu açıklandı: Okul kırtasiyeleri geliyor

A101 13 Ağustos 2026 Aldın Aldın broşüründe televizyondan motosiklete, beyaz eşyadan kırtasiyeye indirimler yapılacak. Okul kırtasiye ürünleri de satışa çıkıyor.

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Eklenme 11.08.2026 - 20:49

A101’in 13 Ağustos 2026 Perşembe gününden itibaren geçerli olacak yeni indirim kataloğu yayımlandı. Elektrikli ulaşım araçlarından akıllı televizyonlara, okul malzemelerinden mutfak eşyalarına kadar geniş bir ürün yelpazesini müşterilerine sunacak A101 bu ay farklı olarak okul kırtasiye ürün satışlarına da başlıyor. Okulların açılmasına çok az bir süre kala A101 okul hazırlıkları yapmak isteyenlere de uygun fiyatlı seçenekler sunacak.

13 Ağustos A101 indirimlerinde motosiklet ve dev ekran TV’ler var

Haftanın en çok konuşulacak aktüel ürünlerinin başında benzinli ve elektrikli motor seçenekleri geliyor. Ulaşımını ekonomik hale getirmek isteyenler için 150 CC benzinli motosiklet 109.990 TL, VM2 model üç tekerlekli moped 69.990 TL ve RS6 benzinli motosiklet ise 44.990 TL etiket fiyatıyla satışa çıkıyor.

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Evde sinema keyfi yaşamak isteyenlere 55 inç çerçevesiz UHD QLED WebOS TV seçeneğini 18.499 TL’den sunuyor. Daha küçük ekran isteyenler için ise 40 inçlik FHD Whale OS QLED TV 10.499 TL fiyatla satılacak. Ayrıca mobil cihaz aksesuarlarında kablosuz şarjlı bluetooth hoparlör 799 TL, 20W hızlı şarj cihazı ise 249 TL fiyatıyla alıcı bekliyor.

Evini yenilemek ya da eksiklerini tamamlamak isteyenler için beyaz eşya reyonunda seçenekler şöyle;

  • Dikey şarjlı süpürge 5.999 TL
  • Şarjlı el süpürgesi 579 TL
  • Seramik tabanlı ütü ile 899 TL
  • Çelik su ısıtıcı 899 TL
  • Stantlı şarjlı su pompası 399 TL

A101’de okul dönemi hazırlıkları başlıyor

Yaklaşan eğitim öğretim sezonu öncesinde kırtasiye reyonlarını da hareketlendiren a101 satışlara bu hafta başlayacak. Defter içeren 6 parçalık kırtasiye seti 119 TL, tüylü ve çantalı set 169 TL, 8’li jumbo pastel boya 99,50 TL ve abaküslü yazı tahtası 159 TL etiketle satışa çıkıyor.

Mutfak gereçlerinde ise 10 parçadan oluşan porselen kahvaltı takımı 899 TL, kapaklı metal saklama kabı seti 679 TL, pompalı termos 399 TL ve 3 katlı çok amaçlı metal raf 299 TL’den satılacak.

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