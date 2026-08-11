Şartları sağlayan öğretmenlere iki ödeme birden: Ne zaman ödenecek?

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kadrolarındaki öğretmenlerin özür grubu şehirler arası yer değişikliği atama sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor.

SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Bu kapsamda sonuçlar MEB’e bağlı Personel Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinden paylaşılacak.

ÖĞRETMENLERE İKİ ÖDEME BİRDEN

mebpersonel.com’un haberine göre, iller arası özür grubu yer değişikliği atamalarıyla görev yeri değişen öğretmenlere iki ödeme birden yapılacak.

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İLKİ YOLLUK ÖDEMESİ

Buna göre, ilk ödemenin yolluk ödemesi olduğu öğrenilirken, yolluk hesaplama iş ve işlemleri bundan sonraki süreçte e-Devlet sisteminden başvurularak yapılıyor.

EN GEÇ EYLÜL AYINDA ÖDENECEK

Özür grubu şehirler arası yer değişikliği tayinleriyle görev yeri değişen öğretmenlere yolluk ödemesi yapılacağı ve bu ödemenin en geç eylül ayında hesaplara yatırılacağı belirtildi.

PROMOSYON ÖDEMESİ YAPILACAK

Öğretmenlerin alacağı diğer ödemenin ise promosyon olduğu ifade edilirken, öğretmenin yeni atandığı ilçenin maaş promosyon ödemesine tabi olacağı ve kalan promosyon süresi göz önünde bulundurularak promosyon desteği verileceği ifade edildi.

KİMLER NE KADAR ALACAK?

Öğretmenlerin atandıkları ilçelere göre farklı tutarlarda promosyon alacağı vurgulandı.