Memur ve memur emeklisi maaşına yeni yıl zammı: İlk zam tahmini ortaya çıktı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün temmuz ayı enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaşırken, temmuz ayı enflasyonu yüzde 1,78 olarak açıklandı. Böylece, maaşlara gelecek zam oranı konusundaki hesaplamalar da hız kazandı.

YÜZDE 5 TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), 2026 yıl sonu enflasyon öngörüsü yüzde 26 seviyesinde gerçekleşirken, bu öngörüye göre yılın ikinci altı ayındaki enflasyonun yüzde 7 olması durumunda memur ve memur emeklileri enflasyon farkı alamayacak ve ocak ayında sadece yüzde 5 oranında toplu sözleşme zammı alacak.

TOPLAM ZAM ORANI YÜZDE 6,67 OLABİLİR

TCMB’nin Piyasa Katılımcıları Anketi’nde ise 2026 yıl sonu enflasyon öngörüsü yüzde 29,21 olurken, yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 9,78 oranında olacağı düşünülüyor.

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Bu kapsamda memur ve memur emeklileri yüzde 2,54 oranında enflasyon farkı alabilecek ve böylece ocak ayındaki toplam zam oranı yüzde 6,67’ye çıkacak.

ZAM ORANI YÜZDE 8,6 OLACAK MI?

Öte yandan, Finansal Kurumlar Birliği’nin araştırmasında yıl sonu enflasyon öngörüsü yüzde 30,32 olarak gerçekleşirken, yılın ikinci yarısındaki enflasyonun ise yüzde 10,67 olması bekleniyor.

Bu durumda memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 3,43’ü bulacak ve yeni yılda maaşlara gelecek toplam zam oranı ise yüzde 8,6’ya çıkacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Yapılan hesaplamalara göre, en düşük memur maaşına yüzde 5 zam gelmesi halinde 70 bin 224 liradan 73 bin 735 liraya, yüzde 7,67 zam gelmesi durumunda 75 bin 610 liraya, yüzde 8,6 oranında zam gelmesi durumunda ise 76 bin 263 liraya çıkacak.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ayrıca, en düşük memur emeklisi aylığının da yeni yılda gelecek zam oranına göre 33 bin 103 lira ile 34 bin 238 lira arasında farklılık göstermesi bekleniyor.

Bu kapsamda maaşlara yüzde 5 zam gelmesi halinde en düşük emekli maaşı 33 bin 103 liraya, yüzde 7,6 oranında zam gelmesi halinde 33 bin 945 liraya, yüzde 8,6 oranında zam gelmesi durumunda ise 34 bin 238 liraya yükselecek.