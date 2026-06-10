Altın Kritik Seviyeye Kadar Düştü: 10 Haziran 2026 Altın Ne Kadar Oldu?

10 Haziran 2026 Çarşamba günü altın piyasalarında aşağı yönlü hareket devam ediyor. Küresel piyasalarda ons altındaki değer kaybı, yurt içindeki altın fiyatlarına da yansıdı. Yatırımcıların odağında ABD’de açıklanacak enflasyon verileri yer alırken, gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını başta olmak üzere birçok altın türünde gerileme kaydedildi.

Uluslararası piyasalarda ons altın 4.177 dolar seviyelerinde işlem görürken, iç piyasada gram altın 6.200 TL sınırına yakın seyretti. Uzmanlar, enflasyon verileri ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentilerin fiyatlamalarda etkili olduğunu belirtiyor.

Güncel Altın Fiyatları

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Gram Altın 6.198,69 6.199,54 Çeyrek Altın 10.168,00 10.298,00 Yarım Altın 20.348,00 20.570,00 Tam Altın 40.566,00 41.096,00 Cumhuriyet Altını 42.780,00 43.427,00 Ata Altın 41.576,00 42.041,00 Ons Altın – 4.177,08 USD

Küresel Gelişmeler Altın Üzerinde Etkili Oldu

Küresel piyasalarda altın fiyatları son dönemde artan dalgalanmanın etkisi altında kaldı. ABD’de açıklanacak tüketici enflasyonu verisi öncesinde yatırımcıların temkinli hareket etmesi, değerli metallerde satış baskısını artırdı.

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Piyasa verilerine göre ons altın kritik teknik seviyelerin altına inerken, son ayların en düşük bölgelerine yaklaştı. Analistler, enflasyon ve faiz beklentilerinin kısa vadede altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini ifade ediyor.

İç Piyasada Gram ve Çeyrek Altın Geriledi

Küresel fiyat hareketlerinin etkisiyle Türkiye’de de altın fiyatlarında düşüş görüldü. Gram altın 6.260 TL seviyelerinden 6.200 TL bandına yaklaşırken, çeyrek altın ise 10 bin TL seviyesinde işlem gördü.

Kapalıçarşı verilerine göre Cumhuriyet altını ve çeyrek altında günlük bazda yaklaşık yüzde 2’ye yaklaşan değer kayıpları kaydedildi. İç piyasadaki fiyatlamalarda hem ons altındaki hareket hem de döviz kurundaki değişimler etkili oldu.

Gözler ABD Enflasyon Verilerinde

Küresel finans piyasalarının gündeminde ABD’nin mayıs ayı tüketici fiyat endeksi bulunuyor. Enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi halinde ABD Merkez Bankası’nın faiz politikalarına ilişkin öngörülerin yeniden şekillenebileceği değerlendiriliyor.

Faiz oranlarının yüksek kalacağı beklentisi, faiz getirisi bulunmayan altın üzerinde baskı oluşturabilen unsurlar arasında yer alıyor. Bu nedenle yatırımcılar, açıklanacak ekonomik verileri yakından takip ediyor.