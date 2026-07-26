Filenin Sultanları, Milletler Ligi şampiyonu

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Çin’in Makau Özel İdari Bölgesi’nde gerçekleştirilen 2026 FIVB Milletler Ligi’nde (VNL) Brezilya’yı 3-1 yenerek şampiyon oldu.
Final karşılaşmasına etkili başlayan Brezilya, ilk seti 25-23 kazanırken, setlerde 1-0 öne geçti.
Filenin Sultanları ikinci sette toparlanırken, kıran kırana geçen bölümün ardından Brezilya’yı 25-23 mağlup ederek 1-1 eşitliği sağladı.
3’üncü set büyük heyecana sahne olurken, A Milli Kadın Voleybol Takımımız, set genelinde üstünlüğünü korudu ve seti 26-24 kazanarak 2-1 öne geçti.
Filenin Sultanları, 4’üncü ve son sette üstünlüğü ele geçirirken, farkı 5 sayıya kadar çıkardı. Fakat Brezilya, etkili mücadelesiyle farkı eriterek öne geçti.
Buna rağmen Filenin Sultanları, son seti de kazanarak setlerde 3-1 öne geçti ve Milletler Ligi şampiyonluğuna ulaştı.
PEŞ PEŞE 8’İNCİ DEFA VNL FİNALLERİNDE
2018 yılından beri peş peşe sekizinci defa VNL finallerinde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bu organizasyonda ikinci şampiyonluğunu kazandı.
FİLENİN SULTANLARI’NIN İLK ŞAMPİYONLUĞU 2023’TE
Filenin Sultanları, ilk şampiyonluğunu 2023’te finalde Çin’i yenerek elde etmişti.
BREZİLYA ŞAMPİYONLUK ÇIKARAMADI
Öte yandan Brezilya, VNL Milletler Ligi’nde beşinci finalinde de mağlup olarak şampiyonluk çıkaramadı.
TÜRKİYE-BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI SET SONUÇLARI
1.set sonucu | Türkiye 23-25 Brezilya
2.set sonucu | Türkiye 25-23 Brezilya
3. set sonucu | Türkiye 26-24 Brezilya
4. set sonucu | Türkiye 25-21 Brezilya