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Zam geldi: Fıstık işçilerinin 2026 yevmiyesi belli oldu

Şanlıurfa Fıstık Üreticileri Birliği, fıstık hasadı öncesi işçi temsilcileriyle görüşmeler yaparak işçi yevmiyelerini belirledi.

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Eklenme 26.07.2026 - 15:22
Güncellenme 26.07.2026 - 15:28

Fıstık hasadı öncesi Şanlıurfa’da fıstık işçilerinin yevmiyeleri açıklandı. Bu kapsamda, işçi yevmiyelerine zam geldiği öğrenildi.

İŞÇİ YEVMİYELERİ NE KADAR OLDU?

Şanlıurfa Fıstık Üreticileri Birliği Başkanı Faruk Akbaş, işçi temsilcileriyle gerçekleştirdiği görüşmeler neticesinde fıstık hasadında çalışacak işçilerin yevmiyesinin çavuş hakkı dahil 1.400 lira olduğunu açıkladı. 

BAŞKAN AKBAŞ’TAN AÇIKLAMA

Akbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

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“Fıstık hasat dönemiyle alakalı işçi temsilcilerimizle yaptığımız toplantılar neticesinde işçi yevmiyesi, çavuş hakkı dahil 1.400 lira, servis ücreti bahçe sahibine ait olacak şekilde karara bağlanmıştır. Tüm kesimlerin bu karara bağlı kalması önem arz etmektedir.”

İŞÇİ YEVMİYELERİNE EK ZAM GELECEK Mİ?

İşçi yevmiyelerinin çavuş hakkı dahil 1.400 lira olması bazı işçiler tarafından olumlu karşılanırken, bazı işçiler ise ücrete itiraz etti. Bu nedenle, işçiler yevmiyelerinin daha yüksek olması gerektiğini belirtti.

Bu doğrultuda işçi yevmiyelerine ilişkin yeni karar alınıp alınmayacağı ise merak konusu oldu.

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