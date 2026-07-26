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İstifa eden memura emeklilik müjdesi: Prim ve yaş şartı detayı

Görevinden istifa etmeyi düşünen memurların istifasının ardından nasıl emekli olabileceği belli oldu.

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Eklenme 26.07.2026 - 10:07
Güncellenme 26.07.2026 - 10:22

İstifa etmeyi düşünen memurlar sonrasında emekli olup olmamayı merak ederken, gerekli hizmet süresini tamamlayanların belirlenen yaş koşulunu beklemek şartıyla istifa etmeleri durumunda emekli sandığı kapsamında emekli olabileceği öğrenildi.

Posta gazetesi yazarı Ekrem Sarısu’nun yazısına göre, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı görev yapan ve 4 Eylül 2004’te göreve başlayan bir öğretmenin emeklilik koşulları belirlendi.

YAŞ ŞARTINI SAĞLAMASI GEREKİYOR

Bu doğrultuda, emekli ilgili memurun yaş haddinden emekli olabilmesi amacıyla 15 yıl fiili hizmet süresini sağlaması ve 61 yaşını doldurması şartı aranıyor. Buna göre 15 yıllık hizmet süresini tamamlayan memur, görevinden ayrılarak yaşını bekleyebiliyor.

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HERHANGİ BİR İŞTE ÇALIŞMAMASI GEREKİYOR

Fakat bu süreçte herhangi bir sosyal güvenlik statüsünde çalışmaması ve adına prim ödemesinin yapılmaması şart aranıyor. Bu koşulların yerine getirilmesi durumunda memur 61 yaşını doldurduğu zaman Emekli Sandığı kapsamında emekli olabiliyor.

İSTİFA ETMEK EMEKLİLİK HAKKINI ORTADAN KALDIRMIYOR

Ayrıca Sarısu, istifa edilmesinin tek başına emeklilik hakkını ortadan kaldırmadığına vurgu yaparken, emekliliğin mevcut statü üzerinden gerçekleşebilmesi için hizmet süresi ve yaş şartının eksiksiz yerine getirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

PRİM DURUMU VE YAŞ ŞARTINI DETAYI

Memuriyetten istifa etmeyi düşünen memurların ileride emeklilik haklarında herhangi bir kayıp yaşamamaları amacıyla istifa kararı öncesinde kendi hizmet süresi, prim durumu ve yaş şartlarını detaylı biçimde değerlendirmeleri gerekiyor.

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