Türkiye’de son seçimlerde AK Parti’nin ciddi oy kaybetmesi ve CHP’nin pek çok bölgede güç kazanması yeni bir siyasi dönüşüm olarak değerlendirilmişti. HBS Araştırma tarafından yapılan yeni bir araştırma ise bu değişimi gözler önüne serdi. 14 Ağustos ile 16 Ağustos tarihleri arasında 2400 seçmen ile yapılan anket çalışmasında partilerin oy oranlarında ciddi değişiklikler olduğu görüldü.

AK Parti’nin Oy Oranı Düşmeye Devam Ediyor

Anket sonuçlarına göre partinin oy oranları bir önceki aya göre dahi düşüş kaydetti. Bir önceki ay yüzde 29,1 oy oranına sahip olan partinin son anketteki oy oranı ise yüzde 28,8 olarak kaydedildi. Oy kaybının devam ettiği partide yeni seçimlerde ya da olası erken seçimde istenen sonucun elde edilemeyeceği düşünülüyor.

CHP Oylarını Arttırıyor

AK Parti oy kaybetmeye devam ederken CHP oylarını arttırmayı sürdürdü. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde yüzde 25,33 oranında oy alan CHP’nin son anketteki oranı ise yüzde 31,3 oldu. Diğer partiler arasında ise düşüş yaşayan İYİ Parti’nin oy oranı yüzde 9,68’ten yüzde 5’e, Yeniden Refah Partisi’nin oy oranı ise yüzde 2,81’den yüzde 5,4’e yükseldi. MHP oy oranını korumayı başardı. Ankette dikkat çeken detaylardan birisi de yüzde 5,8 oranına sahip kitlenin oy kullanmayacağını söylemesi oldu.