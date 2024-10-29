Türkiye’de yakın bir tarihte seçim olmamasına karşın seçim anketleriyle siyasi alandaki hareketlilik devam ediyor. Erken seçimin konuşulduğu siyasi arenada son seçim anketlerinde CHP ile AK Parti arasındaki farklarda dikkat çekici bir değişim yaşanmıştı. Bugün ise CHP Lideri Özgür Özel’in masasındaki seçim anketi ortaya çıktı.

İşte CHP’nin Yaptırdığı Seçim Anketi Sonuçları

CHP’nin erken seçime yönelik yaptığı seçim çalışmalarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e sunulan son anket sonuçları ortaya çıktı. Sözcü’den Adil Can Sivrikaya tarafından paylaşılan anket sonuçlarına göre CHP’nin yüzde 26,6, AK Parti’nin ise yüzde 24,9 oranında oya sahip olduğu görüldü. Diğer partilerin oy oranları ise şöyle;

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yüzde 4,8

Demokratik Eşitlik ve Barış Partisi (DEM Parti) yüzde 5,8

Yeniden Refah Partisi (YRP) yüzde 4,0

Zafer Partisi yüzde 2,7

İYİ Parti yüzde 1,6 oy

Ankette en çok dikkat çeken detay ise kararsız seçmenler oldu. Yüzde 26,1 oranında oy aldığı görülen kararsızlar olası seçimlerde doğrudan belirleyici olacak.