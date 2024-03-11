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Yasak Alanlara Asılan Propaganda Amaçlı Poster ve Bayraklar Kaldırıldı

Kırklareli'nde, seçim kapsamında yasak olan alanlara propaganda amaçlı asılan poster ve bayraklar toplatıldı.

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Kırklareli İlçe Seçim Kuruluna bazı siyasi partilerce, il merkezinde yasak olan yerlere tanıtım ve reklam içerikli malzemelerin asıldığı itirazında bulunuldu.

İtiraz üzerine memur ve siyasi parti temsilcilerinden oluşan İlçe Seçim Kurulu, hakim Özlem Orhan başkanlığında toplandı.

Toplantıda, sabit ilan yeri kapsamında olmayan yasak yerlere asılmış tüm siyasi partilere ait afiş, poster ve bayrakların kaldırılmasına kararı verildi.

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Kırklareli'nde, seçim kapsamında yasak olan alanlara propaganda amaçlı asılan poster ve bayraklar toplatıldı.

Karar gereği söz konusu reklam malzemeleri parti görevlilerince toplandı. Yüksek yerlere asılı propaganda malzemeleri ise itfaiye aracı yardımı ile toplanarak parti görevlilerine teslim edildi.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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