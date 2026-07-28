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Kiracılar ve ev sahipleri dikkat: Kiracı tek bir ayı geciktirse bile istenemeyecek

2012'de yürürlüğe giren Türk Borçlar Kanunu gereğince kira sözleşmelerine eklenmesine rağmen tek bir kira ödemesinin gecikmesi halinde tüm kira tutarlarının talep edileceğine yönelik hükümler artık geçerliliğini yitirdi.

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Eklenme 28.07.2026 - 21:00
Güncellenme 28.07.2026 - 18:47

Uzun yıllar boyunca kira sözleşmelerine eklenen ve kiracının tek bir kira ödemesini geciktirmesi durumunda, dönem sonuna kadar tüm kira bedellerinin talep edilebileceğini öngören hüküm, yürürlükteki mevzuata göre artık geçersiz sayılıyor.

ESKİ MADDE GEÇERLİLİĞİNİ YİTİRDİ

Posta gazetesi yazarı Tamer Heper, konuya ilişkin olarak ele aldığı yazıda, kira kontratlarında önceki dönemlerde sıkça yer alan, “kira bedellerinin birinin ödenmemesi halinde dönem sonuna kadar tüm kira bedellerinin tamamı hemen ödenmek zorunda olur” şeklindeki maddelerin 2012’de yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’yla geçerliliğini yitirdiğini duyurdu.

KİRACIYA YÜKLENECEK SORUMLULUKLAR

Yasadaki düzenlemeye göre, kiracıya kira bedeli ve yan giderler haricinde başka bir ödeme sorumluluğu yüklenemiyor. Aynı zamanda kira bedelinin zamanında ödenmemesi halinde ceza koşulu uygulanacağına veya henüz vadesi gelmemiş kira bedellerinin tamamının hemen ödenmesini öngören sözleşme hükümleri de geçerliliğini yitirdi.

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SADECE VADESİ GELMİŞ KİRA BEDELLERİ TALEP EDİLEBİLİYOR

Bu yüzden, kira sözleşmesinde böyle bir madde olsa da, kiracıdan sadece ödenmeyen ve vadesi gelmiş kira bedelleri istenebiliyor. Sonraki dönemlere ilişkin henüz ödeme zamanı gelmemiş kira bedellerinin tümünün tek seferde talep edilmesi ise mevcut yasal düzenleme doğrultusunda geçersiz kalıyor.

ARTIK O MADDE GEÇERSİZ

Uzmanlar, ilgili hükmün 2012’den önce imzalanan kira kontratlarında bulunmasına ve o dönemlerde uygulanmasına rağmen Türk Borçlar Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle beraber bu gibi maddelerin hukuki olarak geçersiz olduğunu vurguladı.

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