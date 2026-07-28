PlayStation Plus Ağustos 2026 ilk oyunu belli oldu

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Sony’nin popüler abonelik hizmeti PlayStation Plus’ın Ağustos 2026 dönemi için hazırladığı ücretsiz oyun seçkisinden ilk detay sızdı. Henüz liste yayınlanmamış olsa da oyun listesinde yer alacak oyun, resmi açıklama öncesinde sızdırıldı.

Big Walk PlayStation Plus Ağustos 2026 listesinde

Sony’nin her ay abonelerine sunduğu ücretsiz oyun kataloğunda Ağustos 2026 dönemi heyecanı başladı. Temmuz ayının son günlerine yaklaşırken, önümüzdeki ay kütüphaneye dahil edilecek yapımlardan biri ortaya çıktı. Oyun dünyasında ses getiren ve büyük ilgi gören Big Walk, Ağustos itibariyle PlayStation Plus abonelerine sunulacak.

2020 yılındaki Untitled Goose Game’in geliştiricisi House House tarafından hazırlanan Big Walk açık dünya oyunu olarak öne çıkıyor. Co-op tarzındaki oyun, bulmacalar, oyuncuların keşfedeceği geniş açık dünyası ile oldukça farklı bir oyun deneyimi sunuyor.

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4 Ağustos 2026 tarihinde çıkış yaparak PlayStation Plus’ta yer alacak oyun, oyunculara oyunu ilk kez oynama fırsatı sunacak. Sony’nin standart takvimine göre önümüzdeki ayın tüm ücretsiz oyunları 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü duyurulacak. 3 Ağustos 2026 tarihine kadar ise ücretsiz oyun listesi şöyle;