ABB raporu açıkladı! Ankara’da ishal vakalarının sebebi ne?

Ankara’da son günlerde yaygınlaşan ishal ve mide bulantısı salgını sonrasında gündem musluk suları olmuştu. Şehirdeki binlerce kişinin ortak noktası musluk suyu olarak düşünülürken Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) gündemdeki iddialara yönelik rapor paylaştı. Günlerdir sosyal medyada Ankara’da ishal vakalarının sebebi olarak şebeke sularına dikkat çekilmesi nedeniyle belediye tarafından kapsamlı bir rapor hazırlayarak yayınladı.

Ankara şebeke suyu analiz sonuçları paylaşıldı

Kusma, mide bulantısı ve ishal şikayetlerinin içme suyuna bağlanması üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi yazılı açıklama yayımladı. İddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten belediye, kentin içme suyu ağının aralıksız denetim altında tutulduğunu ve vatandaşların çeşme suyunu güvenle tüketebileceğini bildirdi.

Resmi açıklamaya göre su kalitesi 7/24 saat takip ediliyor ve izleniyor. ASKİ Genel Müdürlüğü’ne ait gelişmiş laboratuvarlarda yapılan testler ile içme suyunun güvenle tüketilebilmesi hedeflenirken günlük yapılan analizler raporlanıyor. Yayınlanan raporlara göre Ankara’daki şebeke suyunda herhangi bir risk bulunmuyor.

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Yayınlanan raporlar ise şöyle;