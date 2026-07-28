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Hayko Cepkin’in Ahbap ifadesi ortaya çıktı: “Haluk Levent’e güvenmem”

Ahbap soruşturması kapsamında ifade veren ünlü rock sanatçısı Hayko Cepkin'in ifadesi gündeme bomba gibi düştü. İşte ünlü ismin açıklamaları…

Hayko Cepkin
Oluşturan
Eklenme 28.07.2026 - 19:56
Güncellenme 28.07.2026 - 19:58

Ahbap soruşturması çerçevesinde bilgisine başvurulan ünlü müzisyen Hayko Cepkin bugün ifadesini verdi. İfade vermeye giderken çektiği videolarla sosyal medyada gündem olan isim, yaptığı açıklamaların paylaşılmasıyla yeniden en çok konuşulan isimlerden birisi oldu. Ahbap Derneği ve Haluk Levent ile olan ilişkileri hakkında açıklamalarda bulunan sanatçının “Haluk Levent’e güvenmem” sözleri dikkat çekti.

İşte Hayko Cepkin’in ifadesinden dikkat çekenler…

Müzik dünyasının deneyimli ismi, dernek başkanı Haluk Levent ile geçmişe dayanan tanışıklığına ve dernekle olan ilişkisine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Emniyet birimlerindeki beyanında Haluk Levent’i uzun senelerdir tanıdığını dile getiren Hayko Cepkin, aralarında herhangi bir finansal ilişkinin olmadığını sadece birlikte düet yaptıklarını söyledi.

“Haluk Levent’i uzun yıllardır tanımama karşın mali konularda kendisine güvenmem. Bu sebeple geçmişte sosyal medya platformlarında da eleştirel paylaşımlarım olmuştu. Ahbap Derneği’ni Levent’ten ayrı tutarak güvenilir buluyordum fakat organizasyonun liderliğini onun üstlenmesini kavrayamamıştım. Derneğin resmi yöneticileriyle bir irtibatım bulunmuyor.” diyen Hayko Cepkin, derneğe yönelik bir yardımda bulunmadığını ve dernek adına kimseden de bağış toplamadığına dikkat çekti.

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“Deprem felaketi zamanı telefonla yardım ve bağış toplayan bir takım ünlü kişiler oldu ancak ben onların içerisinde yer almadım. Yukarıda belirttiğim üzere Ahbap Derneği’ne maddi olarak herhangi bir destekte bulunmadığım gibi bulunulması için de çağrı yapmadım. Fethiye’de bulunan uçuş okulunda 23 Nisan kutlamaları kapsamında çocukların katıldığı bir etkinlik düzenledik. Burada yer alacak çocukların yetim veya yardıma muhtaç çocuklar olmasına özen gösterdik. Bu noktada Ahbap Derneği’nden yardım istedik. Bunun haricinde herhangi bir ilişkim bulunmamaktadır. Haluk Levent’in yıllar öncesinde de bu ve benzeri eylemleri olmuştu. Bu durum birçok kişi tarafından da zaten biliniyordu. Anlatacaklarım bunlardan ibarettir.” diyerek durumu açıklayan Hayko Cepkin’in açıklamaları sosyal medyada şaşkınlık yarattı.

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