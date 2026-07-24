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Rekor maaşla imza! Galatasaray Bruno Fernandes transferinde avantajlı

Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyonluğa ulaşan ve rekorunu egale eden Galatasaray, tüm odağını transfere çevirdi. Cimbom, 10 numara transferini de İngiltere'den yapmak üzere harekete geçerken gündemdeki isim Manchester United'ın süper yıldızı Bruno Fernandes. Portekizli futbolcunun, kulübüyle yaptığı görüşmelerin tıkanma noktasına gelmesi Cimbom'u avantajlı kılıyor. İşte detaylar...

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Eklenme 24.07.2026 - 16:59
Güncellenme 24.07.2026 - 17:01

Süper Lig’de üst üste 5. kez şampiyon olarak bir ilk daha başarmak isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor. 27’inci şampiyonluğun  fitilini ateşlemek adına yıldız futbolcularla görüşen yönetimin hedefindeki en çarpıcı isim Bruno Fernandes oldu. Tecrübeli futbolcunun Türkiye’ye gelmesi adına tüm imkanlar seferber edilecek.

İLK TRANSFER İNGİLTERE’DEN

Galatasaray yeni sezondaki ilk transferini İngiltere’den gerçekleştirildi. Premier League’den küme düşen Burnley’den satın alma opsiyonuyla geçici transferi tamamlanan Lesley Ugochukwu’nun ardından bu kez oyunu ön tarafta oynayabilen bir yıldız arayışına girildi ve Bruno Fernandes’in adı ön plana çıktı.

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Galatasaray, Bruno Fernandes ile ilgileniyor.

TRANSFERİN GÖZDESİ BRUNO FERNANDES

Her ne kadar şampiyonluğa uzansa da ağustos ayının başlamasına sayılı günler kala taraftarlarının beklediği yıldız futbolcu hamlesini yapmayı başaramayan Galatasaray’ın gündeminde Bruno Fernandes bulunuyor. Portekizli futbolcuya izma attırarak dünyada ses getirmeyi planlayan yönetimin hedefi öldürücü  bir hücum hattına sahip olabilmek. Sane, Osimhen ve Barış Alper’i yönetecek bir orkestra şefine ihtiyaç duyan teknik direktör Okan Buruk ise süreci yakından takip ediyor.

MANCHESTER UNITED SATMAYA RAZI DEĞİL

İngiliz ekibinde muhteşem bir kariyer inşa eden Bruno Fernandes için kulübü ayrılık noktasında değil. Görüşmeler de başladı. 1 yıl daha kontratı bulunan 31 yaşındaki 10 numaranın talepleri karşılanmış değil. Avrupa’da kalmak ve heyecan duyabileceği bir takıma gitme eğilimi bulunan Fernandes’in ayrılma ihtimali her geçen gün artıyor.

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BONSERVİSİNE 30 MİLYON EURO

Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 35 milyon euro olan Bruno Fernandes için Galatasaray’ın ayırdığı bonservis ise 30 milyon euro. 1.83 metre boyundaki orta saha oyuncusunun takıma kazandırılması adına kasa sonuna kadar açılacak. Peşinat konusunda da gerekli teminatlar sağlanarak Manchester United’a sunulacak ve imza sürecinin tamamlanmaya çalışılacak.

Bruno Fernandes Manchester United'dan ayrılabilir.

REKOR MAAŞ YOLDA

Galatasaray’da Bruno Fernandes ile birlikte maaş skalasındaki rekorun da kırılması bekleniyor. Victor Osimhen’in bonuslarla birlikte 21 milyon euro kazandığı sarı-kırmızılılarda, Fernandes’in 20 milyon garanti ücret ve üzerine bonuslar elde edecek şekilde sözleşme imzalaması gündemde.

JUVENTUS DA İSTİYOR

Bruno Fenrandes’in transferini bitirmeye hazırlanan Galatasaray bu süreçte yalnız değil. Portekiz’in en önemli futbolcularından birini kadrosuna katmaya istekli olan diğer takım ise Juventus. Ancak İtalyanların Galatasaray’a karşı bir dezavantajı bulunuyor. Ödeyebilecekleri maaş konusunda Cimbom’a karşı gerideler.

GREENWOOD SAVAŞINDAN ÇEKİLDİLER

Torino temsilcisi, Galatasaray’dan önce Fenerbahçe ile girdiği Mason Greenwood transferinden ekonomik sebeplerden ötürü masadan kalktı. Kanarya 39 milyon euro bonservisle tamamladığı transferin ardından İngiliz futbolcuyla sözleşme imzaladı. Bu nedenle sarı-kırmızılıların da Bruno Fernandes konusunda önemli bir artısı bulunuyor.
Bruno Fernandes Manchester United forması giyiyor.

 

BRUNO FERNANDES’İN KAZANDIĞI KUPALAR

Galatasaray’ın kadrosunda yer alan Bruno Fernandes 2 Portekiz ligi, 1 Portekiz Kupası, 1 İngiltere Lig Kupası, 1 İngiltere Kupası ve 2 UEFA Uluslar Ligi kazandı.

BRUNO FERNANDES KİMDİR?

Tam adı Bruno Miguel Borges Fernandes’tir. 8 Eylül 1994 tarihinde Portekiz’in Maia kentinde doğmuştur. 1,83 metre boyundaki yıldız futbolcu alt yapı kariyerini FC Infesta ve Boavista FC’de alıp ilk A takım deneyimini Novara’da yaşamıştır. İtalya’daki ikinci transferini Udinese ile gerçekleştirip Sampdoria’ya kiralanmıştır. Ülkesine Sporting Lizbon ile geri dönen Bruno Fernandes 2017’den 2020 yılına kadar gösterdiği performansla Avrupa’nın en elit orta saha oyuncularından biri olmuştur. 2019-2020 sezonunun ara transfer döneminden itibaren Manchester United forması giymektedir. Bonservisine toplamda 84,24 milyon euro harcanmıştır. Portekiz Milli Takımı formasıyla 94 karşılaşmaya çıkıp 29 gol atmıştır.

BRUNO FERNANDES HAKKINDA

Bilgi Detay
İsim Bruno Fernandes
Tam adı Bruno Miguel Borges Fernandes
Doğum tarihi 8 Eylül 1994
Yaşı 31
Doğum yeri Maia, Portekiz
Boyu 1,83 m
Uyruğu Portekiz
Mevkisi On numara
Kullandığı ayak Sağ ayak
Güncel kulübü Manchester United
Sözleşme başlangıcı 29 Ocak 2020
Sözleşme bitişi 30 Haziran 2027
Sözleşme opsiyonu 1 yıl uzatma
Son sözleşme uzatma tarihi 14 Ağustos 2024

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