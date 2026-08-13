2027 İspanya Süper Kupası İstanbul’da düzenlenecek

İspanya Futbol Federasyonu, yaptığı açıklamada, İspanya Süper Kupası’nın Türkiye’de düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varıldığını paylaştı.
SÜPER KUPA HEYECANI İSTANBUL’DA
Bu kapsamda 2027 İspanya Süper Kupası, 2-7 Şubat 2027 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek.
ATATÜRK OLİMPİYAT STADI’NDA OYNANACAK
Yarı final doğrultusunda; Real Madrid, Barcelona, Real Sociedad ve Atletico Madrid arasındaki karşılaşmaların İstanbul’daki Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacağı belirtildi.
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YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU
4 takımın karşılaşacağı turnuvada yarı final eşleşmeleri de belli olurken, yarı finalde
Real Sociedad-Real Madrid,
Barcelona-Atletico Madrid
karşılaşmaları oynanacak.