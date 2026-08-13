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2027 İspanya Süper Kupası İstanbul’da düzenlenecek

2027 İspanya Süper Kupası'nın 2-7 Şubat 2027 tarihleri arasında İstanbul'da düzenleneceği açıklandı.

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Eklenme 13.08.2026 - 14:05
Güncellenme 13.08.2026 - 14:22

İspanya Futbol Federasyonu, yaptığı açıklamada, İspanya Süper Kupası’nın Türkiye’de düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varıldığını paylaştı.

SÜPER KUPA HEYECANI İSTANBUL’DA

Bu kapsamda 2027 İspanya Süper Kupası, 2-7 Şubat 2027 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek.

ATATÜRK OLİMPİYAT STADI’NDA OYNANACAK

Yarı final doğrultusunda; Real Madrid, Barcelona, Real Sociedad ve Atletico Madrid arasındaki karşılaşmaların İstanbul’daki Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacağı belirtildi.

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YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

4 takımın karşılaşacağı turnuvada yarı final eşleşmeleri de belli olurken, yarı finalde

Real Sociedad-Real Madrid,

Barcelona-Atletico Madrid

karşılaşmaları oynanacak.

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