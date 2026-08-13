Beşiktaş’ın Hradec Kralove karşısındaki muhtemel 11’i açıklandı

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Beşiktaş , UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Hradec Kralove ile karşılaşacak ve ilk maçta elde ettiği 1-0'lık avantajı koruyarak play-off turuna yükselmeyi hedefliyor.

, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında ile karşılaşacak ve ilk maçta elde ettiği 1-0'lık avantajı koruyarak play-off turuna yükselmeyi hedefliyor. Karşılaşma, 13 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de Tüpraş Stadı 'nda oynanacak ve S Sport kanalından canlı yayınlanacak.

'nda oynanacak ve kanalından canlı yayınlanacak. Beşiktaş'ta, ilk maçta kırmızı kart gören Kassoum Ouattara dışında bir eksik bulunmamakta; turu geçmesi halinde rakibi Kauno Zalgiris olacak, aksi takdirde Panathinaikos ile UEFA Konferans Ligi play-off turunda mücadele edecek.

UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam etmek isteyen Beşiktaş, 3. eleme turu rövanşında Hradec Kralove ile karşı karşıya gelecek. Çekya’daki ilk mücadeleden 1-0 galip ayrılan siyah-beyazlı ekip, Tüpraş Stadı’nda oynanacak karşılaşmada avantajını koruyarak play-off turuna yükselmeyi hedefliyor.

Beşiktaş ile Hradec Kralove arasındaki mücadele 13 Ağustos Perşembe günü saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmayı İsviçre Futbol Federasyonu’ndan Urs Schnyder yönetecek. Schnyder’in yardımcılıklarını ise Marco Zürcher ve Benjamin Zürcher yapacak.

Beşiktaş Hradec Kralove maçı hangi kanalda?

Beşiktaş ile Hradec Kralove arasındaki UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşması S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

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Tüpraş Stadı’nda oynanacak mücadelede siyah-beyazlılar, ilk maçta elde ettiği 1-0’lık skor avantajını tur için kullanmaya çalışacak.

Beşiktaş’ın tur için avantajı

İlk karşılaşmayı 1-0 kazanan Beşiktaş, rövanşta alacağı galibiyet veya beraberlik halinde UEFA Avrupa Ligi play-off turuna adını yazdıracak.

Hradec Kralove’un tek farklı galibiyeti karşılaşmayı uzatmalara taşıyacak. Çekya ekibinin iki veya daha farklı bir galibiyet elde etmesi durumunda ise turu geçen taraf Hradec Kralove olacak.

Beşiktaş’ta tek eksik

Siyah-beyazlılarda rövanş öncesinde tek eksik bulunuyor. İlk maçta ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gören Kassoum Ouattara, cezası nedeniyle Hradec Kralove karşısında forma giyemeyecek.

Beşiktaş’ın UEFA’ya bildirdiği kadroda Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emre Bilgin, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, İlhan Fakılı, Hyeon-Gyu Oh, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Semih Kılıçsoy yer alıyor.

Beşiktaş’ın muhtemel 11’i

Vincenzo Italiano’nun Hradec Kralove karşısında sahaya sürmesi beklenen kadro şu şekilde:

Alexander Nübel; Amir Murillo, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz; Salih Özcan, Orkun Kökçü; Junior Olaitan, Vaclav Cerny, İlhan Fakılı; Hyeon-Gyu Oh.

Beşiktaş, sezonun ilk üç resmi karşılaşmasında rakiplerinin gol bulmasına izin vermedi. Midtjylland karşısında iki maçta da kalesini gole kapatan siyah-beyazlılar, Hradec Kralove deplasmanından da 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş turu geçerse rakibi kim olacak?

Beşiktaş’ın Hradec Kralove’u elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Kauno Zalgiris olacak.

Litvanya temsilcisi, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Dinamo Zagreb’e karşı oynadığı iki maçta da mağlup oldu. Dinamo Zagreb ilk mücadeleyi 5-0, rövanşı ise 2-1 kazandı.

Beşiktaş’ın Hradec Kralove’a elenmesi halinde ise Avrupa serüveni UEFA Konferans Ligi play-off turunda devam edecek. Bu durumda siyah-beyazlıların rakibi Panathinaikos olacak.