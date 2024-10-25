Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yeni bir açıklama yapıldı. 2024-2025 yıllarında korona virüs ile mücadelede yeni bir programın hazırlandığı belirtilirken 65 yaş ve üzerinde olan ya da bağışıklığı düşük olan kişilere yeni hatırlatma dozlarının yapılması gerektiği belirtildi. Avrupa’nın pek çok noktasında bu uyarı sonrasında yeni aşı programları hazırlanmaya başlandı.

CDC’den COVID-19 Önerisi

Dünya genelinde otoriter kurumlardan birisi olan CDC, COVID-19’a karşı güncellenmiş aşı tavsiyelerini duyurdu 65 yaş üstü ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerin yeni bir doz almaları gerektiği belirtilirken hatırlatma dozu ile virüse karşı daha iyi koruma sağlanabileceği belirtildi. Açıklamalara göre yeni doz aşılar COVID-19 KP.2 varyantına karşı koruma sağlayacak

Yeni Aşılara Onay Verilmişti

Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından 2024’ün Ağustos ayında Pfizer ve Moderna’nın son varyantlara göre geliştirilen yeni COVID-19 aşılarına onay vermişti. Güncellenen aşılarda SARS-CoV-2 virüsünün KP.2 varyantına karşı önlem alınırken bu aşı güncellemeleri sonrasında yeni bir aşı programı da paylaşıldı.

Kimler COVID-19 Aşısı Olacak?

Resmi bilgilere göre COVID-19 aşısı olması önerilen kişiler şöyle;

65 yaş ve üzeri kişiler

Bağışıklığı düşük olan kişiler

Bu kişiler ana hedef grup olarak görülse de Amerika’da 6 ay ve üzeri tüm vatandaşlar için aşı yaptırılması önerildi. 2024-2025 kış aylarında pik yapması beklenen virüse karşı atılan bu adım ABD ve Avrupa’da büyük bir gündem yaratırken henüz Türkiye’de böyle bir tartışma başlamadı. Sağlık Bakanlığı tarafından tekrar ve hatırlatma dozlarına yönelik henüz bir açıklama yapılmadı.