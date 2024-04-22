Medipol Sağlık Grubu, Parkinson İçin Yeni Bir Tedavi Uygulamaya Başladı

Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden yapılan açıklamaya göre, esansiyel tremor (titreme hastalığı) ve titremenin baskın olduğu Parkinson hastalığı için yeni teknoloji tedavi yöntemi olan MRgFUS, 2018’den beri faaliyet gösteren Medipol Sağlık Grubu bünyesindeki Parkinson ve Hareket Bozuklukları Merkezi’nde (PARMER) uygulanmaya başlandı.

Cerrahi müdahale gerektirmeyen güvenli bir yöntem olarak bilinen MRgFUS, ultrason dalgası kullanarak beyindeki hedef bölgeyi etkisiz hale getiriyor. Beyin ve Sinir cerrahı Prof. Dr. Andres Lozano’nun liderliğinde gerçekleştirdi.

Lozano, PARMER’de gerçekleşen ilk MRgFUS uygulaması sonrası düzenlenen “Hareket Bozuklukları ve Fonksiyonel Nöroşirürjinin Bugünü ve Geleceği” ve “Hareket Bozukluklarında MRgFUS Tedavisinin Bugünü ve Geleceği” sempozyumlarında nöroloji hekimleri ve öğrencilere uygulamaya ilişkin bilgi verdi.

İLGİLİ HABER Spor Salonlarında Ciddi Enfeksiyon Riski Bulunuyor Medipol Sağlık Grubu, Parkinson gibi titreme hastalıklarında yeni bir tedavi yöntemi olan "Akıllı Sesötesi" tedavisini (MRgFUS) Türkiye'de ilk defa uyguladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Lozano, yaşam kalitesini olumsuz etkileyen titreme hastalığında MRgFUS tedavisi ile elde edilen olumlu sonuçlara dikkati çekerek, “Cerrrahi müdahale gerektirmeyen, kesisiz, güvenli ve ileri teknoloji kullanımından yararlanan bir tedavi yöntemi olan MRgFUS ile kafa derisi üzerinden hedefe ulaşmak için yüksek yoğunluğa sahip 1024 ayrı ultrason dalgası ile Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) yöntemi bir araya getirilerek, titremeye neden olan beyindeki hedef bölgenin etkisizleştirilmesi sağlanıyor.” değerlendirmesinde bulundu.