Instagram’da eski gönderilerin müzikleri değiştirilebilecek

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Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından Instagram, milyonlarca kullanıcının merakla beklediği yeni özelliğini duyurdu.

GÖNDERİLERDEKİ ESKİ MÜZİKLER DEĞİŞTİRİLEBİLECEK

Platform, kullanıcıların paylaştığı normal ve kaydırmalı gönderilerdeki müziklerin değiştirilebileceğini açıkladı. Bu kapsamda yıllar önce paylaşılan bir gönderinin müziği değiştirilebilecek.

Daha öncesinde bir gönderinin arka plan müziğini değiştirmek veya hatalı seçilen bir şarkıyı düzeltmek için gönderiyi silmek gerekiyordu.

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SESİ DEĞİŞTİR ÖZELLİĞİ

Instagram yeni güncellemesiyle beraber bu durumun tamamen ortadan kalkacağını ve eski gönderilerdeki müziğin değiştirilebileceğini duyurdu. Replace Audio (Sesi Değiştir) adıyla kullanıma açılacak özellikle beraber insanlar gönderilerin müziğini istediğinde değiştirebilecek.

BEĞENİ VE YORUM SAYISI AYNI DEĞİŞECEK Mİ?

Uygulama bu işlem esnasında gönderinin mevcut yorum, beğeni ve paylaşım gibi verilerinin aynı kalacağını duyurdu.

INSTAGRAM’DA ESKI GÖNDERİLERDEKİ MÜZIKLER NASIL DEĞİŞTİRİLECEK?

Kullanıcıların değiştirmek istediği gönderiye gitmesi, gönderinin sağ üstteki üç çizgili simgeye dokunması, burada “düzenle” bölümüne girmesi ve açılan ekranda yer alan ses değiştirme seçeneğine tıklayarak müziği değiştirmesi yeterli olacak.

ÖZELLİK NE ZAMAN KULLANILABİLECEK?

Platform, bu özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağını açıklamazken, önümüzdeki günlerde yeni güncellemeyle beraber aktif hale geleceği düşünülüyor.