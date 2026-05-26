Maaşlar Sil Baştan Değişiyor! İşte Enflasyon Rakamları Sonrası Meslek Meslek Yeni Maaşlar!

Maaşlar Sil Baştan Değişiyor! İşte Enflasyon Rakamları Sonrası Meslek Meslek Yeni Maaşlar!

Milyonlarca emekli ve memur, temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merak ederken, güncel enflasyon verileri doğrultusunda meslek gruplarına göre oluşacak zamlı maaşlar da netleşmeye başladı. İşte polis, öğretmen, mühendis ve doktor gibi meslek gruplarının alması beklenen yeni maaşlar.

Eklenme 26.05.2026 - 17:05
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 4 aylık enflasyon rakamlarını paylaşırken, milyonlarca emekli ve memurun maaşlarına yapılacak zam oranının netleşmesi için 3 Haziran ve 3 Temmuz tarihlerinde açıklanacak enflasyon verileri bekleniyor. Söz konusu verilerin açıklanmasının ardından emekli ve memurların alacağı zam oranı ile maaş artışları kesinleşecek.

Yılın ilk dört ayında tüketici fiyat endeksinin yüzde 14,64 olarak gerçekleşmesinin ardından, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için kesinleşen en düşük zam oranı da ortaya çıktı. Memur ve memur emeklilerinin maaş zamları ise toplu sözleşme kazanımları ve enflasyon farkı dikkate alınarak hesaplanıyor.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

İlk dört aylık verilere göre memurlar için yüzde 3,28 oranında enflasyon farkı oluşurken, temmuz ayında uygulanacak toplu sözleşme zammının kümülatif çarpan yöntemiyle eklenmesiyle birlikte taban zam oranı yüzde 10,55 seviyesine ulaşıyor.

Mevcut ekonomik verilere göre en düşük memur maaşının 61 bin 890 liradan yaklaşık 68 bin lira seviyesine, en düşük memur emeklisi maaşının ise 27 bin 772 liradan yaklaşık 30 bin liraya çıkabileceği değerlendiriliyor.

MESLEK MESLEK YENİ MAAŞLAR

Bu kapsamda kesinleşen dört aylık enflasyon verilerinin ardından temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak zam oranı netleşmeye başlarken, uzman doktor maaşlarının 166 bin liraya, mühendis maaşlarının 106 bin liraya, polis maaşlarının 90 bin liraya, hemşire maaşlarının 82 bin liraya ve öğretmen maaşlarının ise 81 bin liraya yükselmesi bekleniyor.

3 Haziran ve 3 Temmuz tarihlerinde TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte milyonlarca emekli ve memurun maaşlarına yapılacak zam oranı da kesinleşmiş olacak.

