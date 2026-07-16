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Japonya’dan tarihi karar: Tokyo’ya alternatif başkent geliyor

Japonya Temsilciler Meclisi, son toplantısında büyük deprem ve afet senaryolarında devlet yönetiminin kesintiye uğraması ihtimalini engellemek için alternatif bir yönetim merkezi kurulmasını öngören yasa teklifini kabul etti.

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Eklenme 16.07.2026 - 12:21
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Depremle sık sık karşı karşıya kalan Japonya’da kamu yönetiminin güvenceye alınması için dikkat çekici bir düzenleme hayata geçiriliyor. Temsilciler Meclisi’nin son toplantısında gündeme gelen ve Meclis’ten onay alan yasa teklifiyle beraber, başkent Tokyo’da olağanüstü bir afet yaşanması ve devletin işlevini yerine getirememesi durumunda ‘’yedek başkent’’ devreye girecek.

Japonya’dan depreme karşı ‘’yedek başkent’’ formülü

Uzak Doğu ülkesinde kabul edilen yeni düzenleme, sadece başkentin farklı bir noktaya taşınmasını değil, aynı zamanda olağanüstü durumlarda hükümetin, kabinenin ve kamu kurumlarının faaliyetlerini kesintisiz sürdürebileceği alternatif bir idari merkez oluşturulmasını amaçlıyor.

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Başkent olmak isteyen başvuru yapacak

Yedek başkent olmak isteyen eyalet ve valilikler merkezi yönetime başvuru yapabilecek. Başvurularda; nüfus, altyapı kapasitesi ve ekonomik yeterlilik gibi kriterler göz önüne alınacak.

Liberal Demokrat Parti (LDP) ile Japonya İnovasyon Partisi’nin (JIP) ortaklaşa hazırladığı düzenlemede nihai kararı Japonya Başbakanı verecek.

Yedek başkent hangi şehir olacak?

Siyasi çevrelerde güçlü altyapısı ve ekonomik büyüklüğü nedeniyle Osaka’nın en güçlü aday olduğu değerlendiriliyor. Bunun yanında Nagoya ve Fukuoka’nın da süreç ilerledikçe adaylık başvurusu yapabilecek şehirler arasında yer alabileceği ifade ediliyor.

Yedek başkent teklifinin yasalaşması için artık gözler parlamentonun üst kanadı Danışmanlar Meclisi’ne çevrildi. Düzenlemenin kabul edilmesinin sonrasında aday şehirlerden başvurular alınacak ve değerlendirme sürecine geçilecek.

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