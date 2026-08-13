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Şişe su fiyatına son bir ayda yüzde 40’ı aşan oranda zam

Ambalajlı su ve maden suyu fiyatları son bir ayda yüzde 40'ı aşan oranlarda zamlandı. Bu kapsamda 5 litrelik pet şişe suyun fiyatı 74,95 liraya, 500 mililitrelik suyun fiyatı ise 22,95 liraya yükseldi.

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Eklenme 13.08.2026 - 11:13

Şişe suyu ve maden suyu fiyatlarına yılbaşı itibarıyla rekor oranda zam geldi.

500 MİLİLİTRELİK SUYUN FİYATI 22,95 TL

Son bir ayda şişe su ve maden suyu fiyatlarına yüzde 40’ı aşan oranlarda zam geldiği öğrenilirken, marketlerde 500 mililitrelik suyun fiyatı 22,95 liraya tırmandı. Şubat ayında 26 liradan satılan 5 litrelik pet şişe suların fiyatıysa bugün 74,95 liraya yükseldi.

DOA SİSTEMİYLE FİYATLAR ARTTI

Nefes’ten Şehriban Kıraç’ın haberine göre, 1 Temmuz tarihinde ülke genelinde uygulanmaya başlanan Depozito Yönetim Sistemi’nin (DOA) ardından su ve maden suyu fiyatları da artış gösterdi.

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MARKALAR 5-6 TL ZAM YAPTI

Pet ve cam şişe başına 1 lira tutarında iade alınmasına rağmen markaların şişe başına su ve maden suyuna minimum 5-6 lira tutarında zam yaptığı belirtildi. 6 adet maden suyu paketi geçtiğimiz ay 55 liraya satılırken, şu an bu paketin 75 liraya çıktığı vurgulandı. Tekli şişe soda fiyatlarının ise markaya göre farklılık gösterdiği belirtilirken, ortalama 15 liraya kadar yükseldiği bildirildi.

MUSLUK SUYUNA İLGİ ARTIYOR

Vatandaşlar yüksek fiyatlar nedeniyle musluk suyuna ve arıtma cihazlarına yönelmeye başladı.

AYLIK ŞİŞE SU TÜKETİMİ 3 BİN TL

Öte yandan, Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, konuya yönelik yaptığı açıklamada, geri dönüşüm maliyetinin tüketiciye yüklendiğini iddia ederken, İstanbul Sucular ve Meşrubatçılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Turan Akay ise, özellikle çocuklu ailelerde aylık şişe su tüketiminin 3 bin lirayı bulduğunu vurguladı.

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